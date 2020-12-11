Одной из главных тем российских СМИ стал взрыв ракеты Илона Маска Starship SN8. Но пропаганлисты забыли, что Маск движется вперед и делает то, чего не делал до него никто, а российская космическая программа превратилась в металлолом.

Почти все российские СМИ дружно заявили о сокрушительной неудаче Илона Маска, чей прототип будущего сверхтяжелого космического корабля Starship SN8 поднялся до плановой высоты 12,5 км, откуда спланировал обратно, испытав систему изменения центровки, аэродинамические органы управления и балансировки, и взорвался при вертикальной посадке на место старта, не сумев до конца погасить вертикальную скорость после выравнивания.

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То, что сейчас пытается сделать Илон Маск, до него не делал никто. Даже не думал ни о чем подобном. До сих пор Маск совершенствовал уже существовавшие технологии, теперь же он отрабатывает совершенно новые.

Внешний вид SN8 совершенно не дает представления о его размере. Поэтому, чтобы продемонстрировать всю сложность решаемой Маском задачи, я показываю вам SN8 и российскую ракету-носитель "Союз" в одном масштабе.

Два космических корабля для сравнения:

От нашего "Союза" на Землю из космоса возвращается почти ничего - одноразовый спускаемый аппарат размером меньше трех метров, в музей или на выброс.

А многоразовый Starship, диаметром 9 метров и высотой 50 метров, будет возвращаться целиком на место старта, чтобы взлетать и опять возвращаться, снова и снова.

Следующий прототип, SN9, установят на старте уже во вторник (для сравнения: второй испытательный пуск нашей "Ангары-А5" состоится 14 декабря, а первый был... 6 лет назад, 24 декабря 2014 г. )

И последнее. В космосе, за почти 60 лет с полета Юрия Гагарина в 1961 году, побывало 124 наших (советских и российских) космонавта. Так вот Starship в каждом полете будет доставлять в космос 100 человек.

Источник: Фейсбук