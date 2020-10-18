В торговом центре в американском городе Харрисонберг в штате Вирджиния 17 октября прогремел взрыв. В результате пострадали по меньшей мере 5 человек.

Детали взрыва в ТЦ

Взрыв произошел 17 октября примерно в 8:30 по местному времени. Об этом сообщает USA today.

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Взрыв был настолько мощным, что разрушил весь торговый центр. Там были расположены многие магазины и даже студия звукозаписи. Как заявил представитель города Майкл Паркс все это уничтожил огонь.

Очевидцы предполагают, что трагедия произошла из-за утечки газа. Посетители и сотрудники торгового центра пожаловались, что чувствовали запах газа перед взрывом. Однако в полиции заявили, что точные причины взрыва еще устанавливаются.

Что известно о пострадавших

Всего в результате взрыва пострадали 5 человек, среди них трое из местного колледжа. Они получили легкие ранения. Еще двое раненых все-таки госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работали 70 пожарных.



Взрыв в торговом центре​ США / Фото The Sun

Пострадали по меньшей мере 5 человек / Фото The Sun

Взрыв мог произойти из-за утечки газа: смотрите видео