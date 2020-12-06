В российском Ростове-на Дону утром 6 декабря вспыхнул пожар на рынке "Классик". Там загорелся павильон с пиротехникой. Пожару присвоили четвертый уровень сложности.

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Об инциденте стало известно примерно в 6:30 утра. По последним данным, огонь уже охватил 3 тысячи квадратных метров. Общая площадь двухэтажного павильона составляет 3,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает агентство РИА-Новости со ссылкой на представителей областного МЧС.

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В сети уже опубликовали кадры с места происшествия. На них видно, что от огня начали взрываться петарды и фейерверки. В то же время клубы дыма и запах гари разносятся по округе. Однако о том, что огонь может перекинуться на жилые дома, пока не говорится.

К тушению огня привлечены более 130 пожарных и более 40 единиц техники. Чтобы не допустить распространения пожара, тушение огня разбили на 4 боевых участка.

В Ростове загорелся павильон с пиротехникой на рынке "Классик": смотрите видео

Сейчас информации о жертвах или пострадавших нет. Также неизвестной остается вероятная сумма ущерба.

Что происходило на рынке "Классик" в момент пожара: видео

Рынок "Классик" – один из самых популярных рынков Ростова. Здесь торгуют непродовольственными товарами. Он располагается на улице Малое Зеленое Кольцо.

Пожар в павильоне с пиротехникой на рынке "Классик" в Ростове / Фото МЧС РФ