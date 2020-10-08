В Рязанской области после взрывов на складах боеприпасов ввели режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, до 13 возросло число пострадавших.

Какова ситуация в Рязани после взрывов

После пожара и взрыва на складе боеприпасов в Рязанской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Об этом говорится на сайте правительства Рязанской области, сообщает 24 канал.

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Ситуация в регионе остается сложной. Большинство эвакуированных находятся в домах своих родственников и знакомых. Место для временного размещения предоставили 80 местным жителям.

В результате пожара полностью сгорели девять домов, размещенных возле складских помещений. Повреждения получили и здания на территории военного городка, поселка Желтухинский.

Кроме того, до 13 возросло число пострадавших.

Министерство чрезвычайных ситуаций увеличило число спасателей, находящихся на месте пожара почти в четыре раза – до 392. Также свои отряды для разминирования на место инцидента направило и Минобороны.

На складе боеприпасов в РФ прогремели взрывы: что известно

7 октября в районе поселка Желтухинский Рязанской области произошел пожар на территории воинской части.

После этого огонь перекинулся на склад для хранения артиллерийских боеприпасов.

Из-за ситуации в области объявили эвакуацию. Местных жителей из 14 населенных пунктов, расположенных возле военного склада, увезли на безопасную дистанцию. Всего эвакуировали более 1 600 человек.

пострадавших