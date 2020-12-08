Венгерский лоукостер Wizz Air в декабре хочет возобновить ряд рейсов из Украины в 10 стран. В частности, из Киева, Львова и Харькова.

Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или удалить страну из списка зеленой зоны. Об этом сообщили в авиакомпании. В противном случае рейсы могут отложить.

Важно Когда восстановится график авиасообщения: возможные сценарии

Какие рейсы возобновят из Киева

в Копенгаген,

Пардубице,

Биллунд,

Вену,

Краков,

Лиссабон,

Гамбург,

Будапешт,

Неаполь,

Познань,

Братиславу,

Катовице.

Какие рейсы возобновят из Львова

в Берлин,

Щецин,

Братиславу,

Пардубице,

Вильнюс,

Какие рейсы возобновят из Харькова

в Краков,

Дортмунд,

Вену,

Гданьск,

Вроцлав.

Кстати Украинцы начали активнее бронировать железнодорожные и авиабилеты: детали

Что будет делать компания, если будет вынуждена отменить рейс

Если авиакомпания будет вынуждена отменить рейс, клиенты автоматически получат компенсацию в размере 120% от первоначального тарифа. Ее начислят как WIZZ-кредит, которым можно воспользоваться в течение 24 месяцев с момента отмены рейса.

Кроме этого, пассажиры смогут выбрать денежное возмещение.