Wizz Air хочет возобновить ряд рейсов из Украины: перечень
Венгерский лоукостер Wizz Air в декабре хочет возобновить ряд рейсов из Украины в 10 стран. В частности, из Киева, Львова и Харькова.
Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или удалить страну из списка зеленой зоны. Об этом сообщили в авиакомпании. В противном случае рейсы могут отложить.
Важно Когда восстановится график авиасообщения: возможные сценарии
Какие рейсы возобновят из Киева
- в Копенгаген,
- Пардубице,
- Биллунд,
- Вену,
- Краков,
- Лиссабон,
- Гамбург,
- Будапешт,
- Неаполь,
- Познань,
- Братиславу,
- Катовице.
Какие рейсы возобновят из Львова
- в Берлин,
- Щецин,
- Братиславу,
- Пардубице,
- Вильнюс,
Какие рейсы возобновят из Харькова
- в Краков,
- Дортмунд,
- Вену,
- Гданьск,
- Вроцлав.
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Что будет делать компания, если будет вынуждена отменить рейс
Если авиакомпания будет вынуждена отменить рейс, клиенты автоматически получат компенсацию в размере 120% от первоначального тарифа. Ее начислят как WIZZ-кредит, которым можно воспользоваться в течение 24 месяцев с момента отмены рейса.
Кроме этого, пассажиры смогут выбрать денежное возмещение.
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