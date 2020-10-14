Wizz Air массово отменяет рейсы из Украины: что делать, если уже купили билет
Авиакомпания Wizz Air отменила более 20 рейсов из Украины в ноябре 2020 года. Восстановить их венгерский лоукостер надеется уже в декабре. Компания обещает возместить стоимость полета или позволить перебронировать билет.
Wizz Air меняет зимнюю программу полетов из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья. Об этом сообщает Lowcostavia.
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В ноябре Wizz Air отменила такие рейсы из Киева:
- Киев – Зальцбург отменено до 19 декабря;
- Киев – Таллинн до 4 декабря;
- Киев – Ларнака до 6 декабря;
- Киев – Рига до 5 декабря;
- Киев – Катовице до 6 декабря;
- Киев – Лиссабон до 4 декабря;
- Киев – Братислава до 6 декабря;
- Киев – Будапешт до 10 ноября.
В ноябре Wizz Air отменила такие рейсы из Львова:
- Львов – Вильнюс отменено до 4 декабря;
- Львов – Лиссабон до 6 декабря;
- Львов – Таллинн до 5 декабря;
- Львов – Братислава до 5 декабря.
В ноябре Wizz Air отменила такие рейсы из Харькова:
- Харьков – Милан отменено до 19 декабря;
- Харьков – Вена до 4 декабря;
- Харьков – Берлин до 4 декабря;
- Харьков – Дортмунд до 4 декабря.
В ноябре Wizz Air отменила такие рейсы из Одессы:
- Одесса – Берлин отменено до 4 декабря;
- Одесса – Вроцлав до 5 декабря;
- Одесса – Гданьск до 5 декабря;
- Одесса – Катовице до 4 декабря;
- Одесса – Братислава до 6 декабря.
В ноябре Wizz Air отменила такие рейсы из Запорожья:
- Запорожье – Вроцлав отменено до 4 декабря;
- Запорожье – Гданьск до 5 декабря;
- Запорожье – Краков до 6 декабря.
Причину такого решения в пресс-служба лоукостеров пока не комментирует. Однако можно предположить, что рейсы отменяют из-за обострения в мире ситуации с пандемией COVID-19.
Что делать клиентам, купившим билет на отмененный рейс
- Если человек уже оплатил билет, он может получить возмещение в форме кредита на счет аккаунта WIZZ.
- Кроме того, клиент имеет право подать запрос о возмещении 100% стоимости билета на банковскую карту, с которой был оплачен билет.
- Клиенты Wizz Air также могут перебронировать билет на другой рейс.
Какие еще рейсы отменила Wizz Air
Лоукостер ранее уже отменял ряд популярных рейсов. В частности, рейсы из Львова в Ларнаку (Кипр) и Будапешт планируют восстановить не раньше марта 2021 года.