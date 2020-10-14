Авиакомпания Wizz Air отменила более 20 рейсов из Украины в ноябре 2020 года. Восстановить их венгерский лоукостер надеется уже в декабре. Компания обещает возместить стоимость полета или позволить перебронировать билет.

Wizz Air меняет зимнюю программу полетов из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья. Об этом сообщает Lowcostavia.

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В ноябре Wizz Air отменила такие рейсы из Киева:

Киев – Зальцбург отменено до 19 декабря;

Киев – Таллинн до 4 декабря;

Киев – Ларнака до 6 декабря;

Киев – Рига до 5 декабря;

Киев – Катовице до 6 декабря;

Киев – Лиссабон до 4 декабря;

Киев – Братислава до 6 декабря;

Киев – Будапешт до 10 ноября.

В ноябре Wizz Air отменила такие рейсы из Львова:

Львов – Вильнюс отменено до 4 декабря;

Львов – Лиссабон до 6 декабря;

Львов – Таллинн до 5 декабря;

Львов – Братислава до 5 декабря.

В ноябре Wizz Air отменила такие рейсы из Харькова:

Харьков – Милан отменено до 19 декабря;

Харьков – Вена до 4 декабря;

Харьков – Берлин до 4 декабря;

Харьков – Дортмунд до 4 декабря.

В ноябре Wizz Air отменила такие рейсы из Одессы:

Одесса – Берлин отменено до 4 декабря;

Одесса – Вроцлав до 5 декабря;

Одесса – Гданьск до 5 декабря;

Одесса – Катовице до 4 декабря;

Одесса – Братислава до 6 декабря.

В ноябре Wizz Air отменила такие рейсы из Запорожья:

Запорожье – Вроцлав отменено до 4 декабря;

Запорожье – Гданьск до 5 декабря;

Запорожье – Краков до 6 декабря.

Причину такого решения в пресс-служба лоукостеров пока не комментирует. Однако можно предположить, что рейсы отменяют из-за обострения в мире ситуации с пандемией COVID-19.

Что делать клиентам, купившим билет на отмененный рейс

Если человек уже оплатил билет, он может получить возмещение в форме кредита на счет аккаунта WIZZ.

Кроме того, клиент имеет право подать запрос о возмещении 100% стоимости билета на банковскую карту, с которой был оплачен билет.

Клиенты Wizz Air также могут перебронировать билет на другой рейс.

Какие еще рейсы отменила Wizz Air

Лоукостер ранее уже отменял ряд популярных рейсов. В частности, рейсы из Львова в Ларнаку (Кипр) и Будапешт планируют восстановить не раньше марта 2021 года.

Wizz Air – это самый большой лоукостер Венгрии, обслуживающий около 450 маршрутов в 38 странах мира.