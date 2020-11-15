Еще десять лет назад китайские смартфоны и техника имели не лучшую репутацию, в том числе и на отечественном рынке. Сотни тысяч, даже миллионы низкокачественных подделок. Владельцы телефонов с биркой "made in china" могли щеголять разве что количеством антенн, встроенных в их девайсы.

Сегодня Xiaomi – ведущая мировая компания по производству бытовой техники, которая через смартфоны в состоянии за несколько секунд предупредить о землетрясении. Как компания стала сверхпопулярной с годовой выручкой в ​​29 млрд долларов и какую роль в успехе сыграла неудачная любовь одного из директоров – читайте в программе "Корпорации" на 24 канале.

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Xiaomi – лидер в Украине

Украина – первая в Европе по количеству проданных китайских смартфонов. Лидером в Украине Xiaomi стала 2 года назад, опередив Samsung и заняв почти 27% отечественного рынка. По данным Canalys, до 2020 года цифра выросла до 37%. То есть каждый третий смартфон, который официально продан в Украине – создан Xiaomi. Сейчас в Украине работают 30 брендовых магазинов Мi Store.



Xiaomi стала лидером в Украине 2 года назад / Инфографика Xiaomi

Чья заслуга высоких показателей компании

Высокие показатели – заслуга китайского бизнесмена Лей Дзюнь. Он был известен на родине еще задолго до создания Xiaomi. Работал во многих компаниях с именем, которые разрабатывали программное обеспечение. Среди них – Kingsoft – разработчик Kingsoft Office, аналог офисного пакета от Microsoft.

Но настоящий успех принес 2004 год, когда Amazon за 75 миллионов долларов выкупил детище Лей Дзюнь – интернет-платформу Joyo.com. На полученные средства будущий медиамагнат создал стартапы, среди которых и Xiaomi. В 2010 году интернет-компания стартовала: с разработки программного обеспечения для смартфонов под названием Mi. Теперь у этого софта – более 300 миллионов активных пользователей ежемесячно.



Основатель компании Лей Дзюнь / Фото ЕРА

Что такое интернет-компания

"Для начала, нужно понять, что такое интернет-компания. Интернет предоставляет нам широкий спектр возможностей. А компания, у которой они есть, имеет огромное конкурентное преимущество над другими. Именно это позволяет нам быть на первых местах в Китае. Ведь мы разрабатываем собственное программное обеспечение Mi и продаем его на собственных интернет-платформах. Софт является важнейшим элементом, ведь смартфон без него – пустой контейнер", – рассказал Лей Дзюнь.

Лей Дзюнь рассказывает о своей компании: смотрите видео

Уже через год в компании решили: лучше разработать собственный смартфон, чем продавать софт на чужие. Так на свет появился Мi-1, который стал тогдашним прорывом. Forbes назвал его первым величественным китайским смартфоном. Оснащение – как у топовых смартфонов других компаний, а цена – всего 300 долларов. Настоящей легендой стал старший брат – Мi-2, который просто взорвал рынок. Первую партию в 50 тысяч смартфонов раскупили всего за 3 минуты.

Старший вице-президент Xiaomi Сиянг Вонг заверил: "Мы предлагаем покупателям максимально мощные и современные смартфоны по максимально доступной цене. До нашего появленияна рынке такие девайсы от других компаний стоили очень дорого. А у нас другая модель бизнеса: лучшее по самой низкой цене".

Линейки Xiaomi

Всю продукцию Xiaomi разделили на 3 основные линейки:

Mi;

Poco;

Redmi.

Последнюю в 2019 году превратили в самостоятельный бренд. Причина – в целевой аудитории. Смартфоны Redmi – дешевле и зачастую продаются онлайн. Мi и Росо – техника высшего качества, обычно представлена ​​в офлайн-магазинах.

Почему такое название

Международный символ Мi трактуют как сокращение мобильный интернет. Еще одно значение – "Mission impossible", то есть "Миссия невыполнима" – серия фильмов о супершпионе Итане Хоуке в главной роли с Томом Крузом. Мол, Xiaomi, как и голливудский герой, прилагают максимальное количество усилий ради победы над конкурентами. Сами представители компании название объясняют более философски.

Мы долго не могли придумать, как назвать нашу компанию. Перепробовали сотню вариантов. Среди них даже была "Красная звезда". Но все отвергли и избрали Xiaomi, что буквально означает "маленькое рисовое зерно". Ведь зерно риса имеет столько силы, сколько и гора, оно может даже успокоить бурную реку. Так сказано в буддизме,

– рассказал глава компании.

Стремительное развитие компании

Стремительное развитие Xiaomi началось в 2013 году, когда на посту вице-президента появился Хьюго Барра, который до этого работал в Google. Оттуда ушел по личным причинам – соучредитель гугла Сергей Брин отбил у него девушку. Свою злость Барра направил в рабочее русло и начал открывать для Xiaomi новые рынки за пределами Китая. Те, на которых можно было бы составить конкуренцию техническим гигантам: Samsung или Apple.

Вице-президент Xiaomi 2013 – 2017 годов подчеркнул: "Мы потратили значительную часть года, чтобы сфокусироваться на индийском рынке. Это очень большой, целостный и конкурентный рынок. А индийцы – очень требовательные покупатели, если вы этого не знали. А еще мы уделяем больше внимания рынкам Индонезии и Бразилии. Эти страны – наши основные цели, пока мы не возьмемся за другие".

Хьюго Барра рассказывает о стремительном развитии компании: смотрите видео

Какая ситуация сейчас

Сегодня Xiaomi занимает 4 место на мировом рынке смартфонов, имеет официальные представительства в 90 странах, а в половине из них – среди лидеров по проданной техники. Гигант, теперь не менее известный чем Samsung или Apple, за прошлый год продал 125 миллионов смартфонов. На такую ​​же цифру ожидают и в этом году, даже несмотря на пандемию и локдаун.

В первом полугодии 2020 года самым популярным смартфоном Xiaomi стал Redmi Note 8. В мире продали аж 11 миллионов девайсов. Опередил его только iPhone 11 – с показателем в 37 миллионов реализованных единиц.

До презентации 12-го айфона в 2020 году Apple выпустила только новый iPhone SE – за это же время Xiaomi представила аж 10 моделей смартфонов. У каждого – по 4 вариации памяти и мощности. Несмотря на огромный выбор, больше всего люди охотятся за топовыми версиями китайского производителя.

Раскупили за одну минуту

Всю партию Xiaomi Мi-10 почти 40 тысяч единиц раскупили за одну минуту. На этом Xiaomi заработала 30 миллионов долларов.

А геймерский Xiaomi Black Shark вообще смели с интернет-полок за считанные секунды. Сколько именно телефонов реализовали – в компании не признаются. Эксперты заверили, что речь идет о стандартных первых 40 тысячах единиц. Xiaomi же удивили людей другими цифрами: мол, на Black Shark был 1 миллион предзаказов – при том, что стоимость одного геймерского девайса стартует от полтысячи долларов. А премьерные смартфоны продаются с соотношением 1000 единиц в минуту. Но речь идет лишь о первых нескольких десятках тысяч, которые только забрали с заводов.

Мы разрабатываем прототип смартфона, тестируем его, корректируем дизайн. И когда он готов – сразу отправляем на массовое производство, чтобы как можно скорее начать продавать его. Мы не хотим, как другие компании, ждать по 2-3 месяца, чтобы наделать достаточно смартфонов для продажи. Это не то, как мы хотим работать,

– отметил Барра.

Такая тактика позволила Xiaomi стать настоящим техническим гигантом. За прошлый год компания заработала рекордные 29 миллиардов долларов. Прибыли – постоянно растут.

Только за второй квартал 2020 года Xiaomi заработала 7,7 миллиарда долларов, в то время как корейский гигант Samsung – 10,5. Однако за это же период:

Samsung продал 54,7 миллиона смартфонов;

Huawei – 54 миллиона;

Apple – 38 миллионов;

Xiaomi – 28 миллионов девайсов.

Xiaomi купили и другие стартапы

Но не смартфонами едиными. Xiaomi скупили десятки различных стартапов, и теперь под их брендом выпускают экшн-камеры, роутеры, наушники, светильники, гироскутеры, павербанки, фитнес-браслеты и даже одежду. Создавать абсолютно все – такой была мечта Лей Цзюня.

"Когда люди начали уезжать из Китая в Японию специально, чтобы купить рисоварки и крышки для унитазов. Когда я узнал, то был озадачен. Но сразу принял решение: мы создадим дочернюю компанию, которая будет производить лучшие рисоварки. За 1,5 года мы представили рисоварку. А рис, приготовленный в ней, эксперты назвали более вкусным, чем в тех японских", – рассказал Лей Дзюнь.

Теперь легче сказать, чего Xiaomi не делает, чем описать ассортимент китайцев:

► расческа для волос;

► укулеле;

► куртка с подогревом;

► кроссовки;

► столовая утварь;

► детские коляски;

► умное сидение для унитаза.

Над всем этим работают более 17 тысяч человек. Из них 11 тысяч в Пекине – речь идет о работниках штаб-квартиры Xiaomi и нового завода по производству флагманских смартфонов. Другие же несколько тысяч – в основном женщины из близлежащих сел – являются рабочими индийского завода, на котором продукцию только собирают из готовых частей. Сами же элементы изготавливают на фабриках и предприятиях других компаний.

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Руководитель завода в Индии Джош Фолгер рассказал: "На нашем заводе мы производим 1 смартфон в секунду. Для этого мы бесплатно довозим работников, живущих на расстоянии до 18 километров от завода, также даем им питание. Поэтому они хорошо работают и мы имеем такие результаты".

За месяц работы на таком заводе работники получают примерно 15 тысяч рупий, то есть чуть больше 200 долларов. В то же время средняя зарплата в частных компаниях Индии – 120, а госслужащие получают по 75 долларов в месяц.

Под брендом Xiaomi – более 40 компаний

По данным Совета по развитию торговли в Гонконге, производством как отдельных компонентов, так и полностью готовой продукции под брендом Xiaomi занимаются более 40 компаний. Например, на заводах Samsung изготавливают модули памяти для Xiaomi. Lg – создает экраны для этой компании, а Sony – камеры. Собирают бюджетные версии смартфонов Xiaomi воедино на тайваньском заводе Inventec. Его клиентами, кроме Xiaomi, являются еще Toshiba, Acer и Siemens. На предприятии работают более 20 тысяч человек, из которых 3 – инженеры. Используют другие предприятия для создания своей техники и Apple. Директоров Xiaomi нередко подозревают в копировании многих идей у своих американских конкурентов.

Копирование конкурентов

Кроме подозрений, были и неоспоримые факты. В 2017 году Apple подала в Генеральный суд Европейского союза иск: заметила сходство своего iPad с китайским Mi Pad. Судьи иск удовлетворили и запретили Xiaomi продавать свои планшеты в Европе. Руководители компании все обвинения о сходстве обеих компаний или их продукции прогнозируемо отвергли.

Скандалы компании

Обвинения в плагиате – не единственные скандалы, сопровождающие компанию. На начало 2020 года эксперт по кибербезопасности Габи Цирлиг заявил, что Лей Дзюнь с помощью встроенного в Xiaomi Мi-браузера незаконно и тайно собирает информацию обо всех посещенных сайтах и ​​пересмотренных новостях или товарах. А потом пересылает эту информацию на серверы другого китайского ТехноГиганта – сайта Alibaba. Все персональные данные зашифрованы ненадежным алгоритмом base64, поэтому расшифровать их китайские спецслужбы могут за несколько секунд. Не спасет даже режим инкогнито. В ответ китайцы заявили, что ничего не нарушали. И данные пользователей, мол, собирают буквально все компании.

Мы невероятно ценим ваши персональные данные и приватность. Мi-браузер работает по тем же протоколам, как и другие ведущие браузеры. Мы не собираем данные наших пользователей, пока они не позволят нам,

– заверил вице-президент Xiaomi Ману Джейн.

Что сделает ваш смартфон более безопасным

Поверить вице-президенту Xiaomi можно на слово. Но лучше – просто следовать советам, которые сделают ваш смартфон безопаснее:

вовремя обновляйте операционную систему. Разработчики постоянно работают над тем, чтобы усовершенствовать систему защиты. А хакерам потребовалось много времени, чтобы найти ключи к новой ОС;

устанавливайте приложения только из официальных маркетов. Желательно загружать только последнюю версию, ведь она является наиболее защищенной;

внимательно смотрите, к чему хотят доступ различные приложения. Очень часто они пытаются получить доступ к СМС – именно таким образом чаще всего взламывают банковские приложения;

Не подключайтесь к незнакомым сетям Wi-Fi;

придумайте максимально сложный пароль как для смартфона, так и для банковских приложений. В пароле используйте прописные и строчные буквы, а еще цифры и, по возможности, знаки препинания.

Все это не мешает людям массово покупать продукцию Xiaomi. Компания успела обзавестись настоящим фанатским движением. Например, на открытие официального и первого магазина Xiaomi в Мехико пришли 4000 человек. Еще больше – присылают китайскому бренду подарки.

Фанаты даже снимают клипы и аниме с талисманом компании – кроликом Миту.

Клип фанатов с талисманом компании: смотрите видео

У Миту есть шапка-ушанка со звездой и красный галстук. Кролик должен символизировать революцию, которую Xiaomi создали на рынке. Но больше напоминает китайского коммуниста Лэй Фэна, которого пропаганда выставила образцом для подражания. Но красные аналогии и совпадения не интересуют настоящих фанов, которые, похоже, готовы на все ради Xiaomi.