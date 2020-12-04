Полицейские задокументировали факт продажи 12-летнего парня мужчине, который хотел привлечь школьника к сбору милостыни. Вознаграждение, которое получила женщина, составило 600 гривен.

53-летнюю злоумышленницу задержали после получения денег, сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области. По данным следствия, женщина четко осознавала, чем будет заниматься ее сын после продажи.

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Непосредственно перед продажей женщина встречалась с неизвестным для следствия лицом и четко говорила, что передает сына в использование злоумышленникам.

От 8 до 15 лет

По факту совершения торговли ребенком правоохранители открыли уголовное дело. Наказание за совершение подобного преступления – от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества или без нее.



Квартира задержанной / Фото пресс-службы полиции Запорожья Квартира задержанной / Фото пресс-службы полиции Запорожья Досудебное расследование правонарушения продолжается. По месту жительства женщины следователи провели обыск. В квартире, где живет женщина, царит полный беспорядок, хотя сама она вполне прилично и опрятно одевается и ухаживает за собой.



Условия проживания 12-летнего парня / Фото пресс-службы полиции Запорожья

Мотивы продажи ребенка жительницей Запорожья неизвестны.

Смотрите видео задержания женщины, продавшей ребенка: