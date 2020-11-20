За 7 лет вынесен только 21 приговор по делам Майдана, – Офис генпрокурора
В Офисе генпрокурора заявили, что украинские суды затягивают рассмотрение материалов по обвинению по делам Майдана. В то же время с начала 2020 года пострадавшими признали более 2 тысяч человек.
Что сказали в Офисе генпрокурора
В течение 2020 году к уголовной ответственности привлекли 37 человек. Об этом 20 ноября рассказал руководитель департамента по расследованию дел Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской, сообщает Интерфакс-Украина.
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В настоящее время вступили в законную силу приговоры в отношении 21 человек. Мы тоже считаем, что за 7 лет 21 приговор – это очень мало. Вопрос затягивания судебного разбирательства является очень болезненным,
– сказал Донской.
Кто привлечен к ответственности
- 26 правоохранителей;
- 3 судей;
- 8 гражданских.
В отношении 27 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно.
Главное о делах Майдана
- В основном они касаются преследования и нападений на активистов, которые были участниками Революции Достоинства зимой 2013 – 2014 годов.
- Речь также идет о силовиках, следователях и представителях режима Януковича.
- В целом в делах почти 2,5 тысячи человек, пострадавших во время Евромайдана.
- Из них примерно 100 погибших, которых впоследствии назвали Небесной сотни.
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