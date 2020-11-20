В Офисе генпрокурора заявили, что украинские суды затягивают рассмотрение материалов по обвинению по делам Майдана. В то же время с начала 2020 года пострадавшими признали более 2 тысяч человек.

Что сказали в Офисе генпрокурора

В течение 2020 году к уголовной ответственности привлекли 37 человек. Об этом 20 ноября рассказал руководитель департамента по расследованию дел Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской, сообщает Интерфакс-Украина.

К теме Венедиктова отчиталась о результатах расследования дел Майдана: видео

В настоящее время вступили в законную силу приговоры в отношении 21 человек. Мы тоже считаем, что за 7 лет 21 приговор – это очень мало. Вопрос затягивания судебного разбирательства является очень болезненным,

– сказал Донской.

Кто привлечен к ответственности

26 правоохранителей;

3 судей;

8 гражданских.

В отношении 27 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно.

Обратите внимание! По словам Донского, заочное содержание под стражей дает основания для международного розыска обвиняемого. Речь идет о решении относительно экс-президента-беглеца Виктора Януковича, бывших руководителей Минобороны и СБУ и правоохранителей разных уровней.

Главное о делах Майдана