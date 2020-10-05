График поступлений от ОСВ в 2020 году с апреля по август включительно показывает серьезное отклонение от планов.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал экс-заместитель министра финансов, эксперт по финансам Юрий Джигир.

"Несколько дней назад появились свежие данные об исполнении доходов (до августа 2020). Там много тревожного, но самое серьезное, по нашему мнению, – ситуация с поступлениями единого социального взноса (ЕСВ). Отклонение от плана по ЕСВ началось в апреле и продолжается до сих пор. За 8 месяцев в сравнении с нашим прогнозом на этот период мы недобрали 8,2% этих поступлений – более 16 млрд грн. Если этот тренд сохранится до конца года, недобор по ЕСВ составит около 24 млрд грн", – написал эксперт.

Юрий Джигир напомнил, что ЕСВ уплачивается не в бюджет, а во внебюджетные социальные фонды (Пенсионный, социального страхования и занятости).

"Их годовые бюджеты не пересматривались так драматично, как государственный. То есть, если изменения в Государственный бюджет 2020 учли ожидаемое проседание доходов из фонда заработной платы (НДФЛ), то как эти ожидания были учтены при балансировке бюджетов фондов – из официальных источников непонятно", – отметил эксперт.

Юрий Джигир считает, что в конце года эта проблема требует одного из двух решений: либо закрыть этот разрыв прозрачно (увеличив трансферт из бюджета в Пенсионный фонд), или – непрозрачно, закрыв его займом из Госказначейства, который возвращать не будут.

"Такая практика закрытия дефицита Пенсионного фонда является очень нездоровой, поскольку фактически она означает смену бюджетных приоритетов, замаскированную непрозрачным способом", – резюмировал Юрий Джигир.