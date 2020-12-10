Из-за чего чаще всего дискриминируют людей в Украине: данные опроса
Украинцы считают, что чаще всего их дискриминируют в обществе по возрасту. Кроме того, по сравнению с 2016 годом доля тех, кто называет этот признак самым частым, выросла на 2,8%.
Такого мнения придерживаются 40,2% украинцев. Об этом говорится в результатах опроса фонда "Демократические инициативы".
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По каким еще признакам дискриминируют украинцев
- Инвалидность – 38% опрошенных,
- Сексуальная ориентация – 26,3%,
- Состояние здоровья – 25,9%,
- Имущественное положение – 24,2%,
- Пол – 22,5%,
- Национальность – 21,3%,
- Политические взгляды – 16,7%,
- Религиозные взгляды – 15,9%,
- Статус внутренне перемещенного лица – 13,7%,
- Место жительства – 11,1%,
- Семейное положение – 8,5%,
- Гражданство – 6,3%.
Кроме того, доля людей, которые считают, что чаще всего в Украине дискриминируют из-за инвалидности, по сравнению с 2016 годом выросла почти на 7%.
Куда украинцы обращаются для защиты своих прав
По данным опроса, чаще всего для защиты своих прав люди обращаются в суд или ищут нужные знакомства среди родственников – 15,8% и 15,1% соответственно. Еще 13,8% опрошенных идут за помощью в органы местной власти.
Что известно об опросе
Фонд "Демократические инициативы" проводил опрос в течение 6 – 19 октября 2020 года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. В опросе методом "с глазу на глаз" приняли участие 2002 респондента. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%.
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