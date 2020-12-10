Украинцы считают, что чаще всего их дискриминируют в обществе по возрасту. Кроме того, по сравнению с 2016 годом доля тех, кто называет этот признак самым частым, выросла на 2,8%.

Такого мнения придерживаются 40,2% украинцев. Об этом говорится в результатах опроса фонда "Демократические инициативы".

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По каким еще признакам дискриминируют украинцев

Инвалидность – 38% опрошенных,

Сексуальная ориентация – 26,3%,

Состояние здоровья – 25,9%,

Имущественное положение – 24,2%,

Пол – 22,5%,

Национальность – 21,3%,

Политические взгляды – 16,7%,

Религиозные взгляды – 15,9%,

Статус внутренне перемещенного лица – 13,7%,

Место жительства – 11,1%,

Семейное положение – 8,5%,

Гражданство – 6,3%.

Кроме того, доля людей, которые считают, что чаще всего в Украине дискриминируют из-за инвалидности, по сравнению с 2016 годом выросла почти на 7%.

Куда украинцы обращаются для защиты своих прав

По данным опроса, чаще всего для защиты своих прав люди обращаются в суд или ищут нужные знакомства среди родственников – 15,8% и 15,1% соответственно. Еще 13,8% опрошенных идут за помощью в органы местной власти.