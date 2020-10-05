Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен самоизолировалась из-за риска заражения коронавирусом. Из-за этого на саммите Украина – ЕС ее заменит Жозеп Боррель. Тест, который фон дер Ляйен сдавала 5 октября, оказался отрицательным. Однако политик до сих пор на самозоляции.

Тест на COVID-19 у председателя Еврокомиссии – отрицательный

Несмотря на результат теста, председатель Еврокомиссии останется на самоизоляции до вечера 6 октября. Об этом фон дер Ляйен сообщила в заметке в Твиттере.

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Только что получила результаты своего теста. Он снова оказался отрицательным. Однако я останусь на самоизоляции до завтрашнего вечера, как это предусмотрено правилами,

– написала председатель Еврокомиссии.

The result for my latest Covid-19 test just came in. I tested negative again. I will continue my self-isolation until tomorrow evening, as foreseen by the regulations in force.

Thank you all for your kind wishes. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020

29 сентября председатель Еврокомиссии контактировала с больным COVID-19

Отметим, что 29 сентября в Лиссабоне политик контактировала с больным коронавирусом человеком.

Именно из-за этого дважды в неделю фон дер Ляйен сдает тест на коронавирус. 1 октября он был отрицательный. По словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, у женщины нет симптомов коронавируса, она чувствует себя хорошо, сообщает Интерфакс-Украина.

Урсула фон дер Ляйен пропустит саммит Украина – ЕС

Добавим, что 6 октября в Брюсселе председатель Еврокомиссии должна принять участие в саммите Украина – ЕС. Вместе с президентом Владимиром Зеленским должны были обсудить сотрудничество ЕС и Украины в сдерживании российской агрессии.