У председателя Еврокомиссии отрицательный тест на COVID-19, однако она – на изоляции
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен самоизолировалась из-за риска заражения коронавирусом. Из-за этого на саммите Украина – ЕС ее заменит Жозеп Боррель. Тест, который фон дер Ляйен сдавала 5 октября, оказался отрицательным. Однако политик до сих пор на самозоляции.
Тест на COVID-19 у председателя Еврокомиссии – отрицательный
Несмотря на результат теста, председатель Еврокомиссии останется на самоизоляции до вечера 6 октября. Об этом фон дер Ляйен сообщила в заметке в Твиттере.
Читайте также Как действовать при подозрении на COVID-19: В Минздраве напомнили о важности мобильных бригад
Только что получила результаты своего теста. Он снова оказался отрицательным. Однако я останусь на самоизоляции до завтрашнего вечера, как это предусмотрено правилами,
– написала председатель Еврокомиссии.
29 сентября председатель Еврокомиссии контактировала с больным COVID-19
Отметим, что 29 сентября в Лиссабоне политик контактировала с больным коронавирусом человеком.
Именно из-за этого дважды в неделю фон дер Ляйен сдает тест на коронавирус. 1 октября он был отрицательный. По словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, у женщины нет симптомов коронавируса, она чувствует себя хорошо, сообщает Интерфакс-Украина.
Урсула фон дер Ляйен пропустит саммит Украина – ЕС
Добавим, что 6 октября в Брюсселе председатель Еврокомиссии должна принять участие в саммите Украина – ЕС. Вместе с президентом Владимиром Зеленским должны были обсудить сотрудничество ЕС и Украины в сдерживании российской агрессии.
Главное о саммите "Украина – ЕС"
- В саммите "Украина – ЕС" должны принять участие президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейского Совета Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.
- Представители ЕС и Украины обсудят последствия пандемии коронавируса и поддержку Украины со стороны ЕС.
- Стороны обратят внимание на реализацию Соглашения об ассоциации, а также состояние реформ в Украине.
- Кроме того, чиновники обсудят конфликт на востоке Украины и защиту прав крымчан.