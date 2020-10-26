Предвыборной кампанией "Оппозиционной платформы – За жизнь" руководил Сергей Левочкин, хотя формально он возглавлял штаб партии вместе с Вадимом Рабиновичем.

Об этом сообщил телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на собственные источники в кругах экс-регионалов.

"Наш источник в кругах экс-регионалов сообщает, что, несмотря на междоусобицы групп влияния внутри ОПЗЖ, партии удалось занять доминирующее положение на юго-востоке, чем они окончательно пошатнули монополию "Слуг". В начале кампании формально руководителями были назначены Левочкин и Рабинович. Но по факту группа Медведчука-Рабиновича самоустранилась от избирательного процесса. Штабом де-факто руководил Левочкин", – рассказывает телеграм-канал.

Также "Легитимный" отметил, что "Оппозиционная платформа" получила высокие результаты по всей стране.

"Особенно нашумел киевский кейс – с неожиданным для большинства экспертов вторым местом Александра Попова (протеже Левочкина). Ранее в медиапространстве вообще не рассматривали Попова как фаворита, а в итоге он получился "в дамки". На вечернем брифинге Медведчука и Рабиновича тоже не было", – сообщил телеграм-канал.

Напомним, 25 октября в Украине состоялись местные выборы. "Оппозиционная платформа – За жизнь" стала одним из победителей в крупнейших городах: Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. Также ее кандидаты Александр Попов и Николай Скорик, вероятнее всего, вышли во второй тур выборов мэров Киева и Одессы.