Заместитель министра обороны США по вопросам разведки Джозеф Кернан, вероятно, покинул пост. Правда, его официального заявления пока нет.

Неизвестно, Кернан подал в отставку или его уволили. Об этом сообщает CNN со ссылкой собственные на источники.

Кстати Глава Пентагона Марк Эспер написал заявление об отставке, – NBC

Почему Кернан покинул пост

По информации СМИ, заместитель собирался уйти с должности после выборов еще раньше, однако это якобы ускорили. К слову, Кернан был заместителем министра обороны США с 2017 года.

Заметим, накануне президент США Дональд Трамп уволил главу Пентагона Марка Эспера. На его место политик временно назначил Кристофера Миллера, возглавлявшего главное антитеррористическое ведомство США.

Обратите внимание! 3 ноября в США состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от демократов Джо Байден. Однако Трамп заявил о фальсификации и собирается обжаловать результаты в суде. Подробнее о выборах в США читайте здесь.