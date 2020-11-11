Вслед за Эспером: заместитель министра обороны США ушел с должности, – СМИ
Заместитель министра обороны США по вопросам разведки Джозеф Кернан, вероятно, покинул пост. Правда, его официального заявления пока нет.
Неизвестно, Кернан подал в отставку или его уволили. Об этом сообщает CNN со ссылкой собственные на источники.
Кстати Глава Пентагона Марк Эспер написал заявление об отставке, – NBC
Почему Кернан покинул пост
По информации СМИ, заместитель собирался уйти с должности после выборов еще раньше, однако это якобы ускорили. К слову, Кернан был заместителем министра обороны США с 2017 года.
Заметим, накануне президент США Дональд Трамп уволил главу Пентагона Марка Эспера. На его место политик временно назначил Кристофера Миллера, возглавлявшего главное антитеррористическое ведомство США.
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