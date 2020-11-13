Кабинет Министров планирует выплачивать денежную компенсацию предпринимателям и работникам, которые останутся без заработка во время карантина выходного дня. Кроме того, бизнесмены смогут получить беспроцентную отсрочку кредитов.

Получить компенсацию чаще всего хотят люди, которые работают неофициально. Однако на денежную выплату могут рассчитывать лишь определенные категории украинцев. Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал министр Кабмина Олег Немчинов.

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Мы обратились в Торгово-промышленную палату для того, чтобы случай был признан форс-мажорным,

– сказал Немчинов.

Кому планируют выплачивать компенсацию:

Людям, которые сдают или берут в аренду помещения;

официально трудоустроенным работникам, которые из-за карантина выходного дня не смогут работать в субботу и воскресенье.

Заметим, компенсацию от правительства за работников будут получать их работодатели. Они должны будут передать деньги своим рабочим.

По словам Немчинова, Кабмин внесет изменения в программу доступного кредитования "5 – 7 – 9". То есть предприниматели смогут переоформить кредит или получить беспроцентные "каникулы".

Главное о карантине выходного дня в Украине

Карантин выходного дня начнет действовать уже 14 – 15 ноября.

Ограничения ввели на 3 недели.

Согласно им, на выходных будут работать только аптеки, продуктовые магазины, АЗС и банки.

Местные власти ряда городов Украины выступили против введения карантина выходного дня. По словам мэров, такие ограничения лишат предпринимателей дохода.



Что предусматривает карантин в Украине / Инфографика 24 канала