За каждым падением может быть взлет, – Кулеба об отношениях с Венгрией
В течение 2020 года у Украины с Венгрией были хорошие отношения, но после местных выборов ухудшились. Все из-за агитации венгерских чиновников за кандидатов на Закарпатье.
Украина квалифицирует это как вмешательство во внутренние дела, ведь такая агитация запрещена законодательством. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью НВ.
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По словам министра, за последний год был процесс осторожного взлета в отношениях с Венгрией, но местные выборы привели к падению.
Однако за каждым падением на самом деле может быть следующий взлет, если будет воля обеих сторон,
– сказал Кулеба.
Кроме того, дипломат отметил, что вопрос встречи президента Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана остается открытым. В дальнейшем страны будут работать, ища общие точки.
Что этому предшествовало
- В день голосования, 25 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто официально призвал украинских венгров голосовать за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья", а также за мэра Берегового, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.
- Украина возмутилась таким фактом. Поэтому в МИД заявили о "прямом вмешательстве" Будапешта в украинский избирательный процесс.
- 26 октября после Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста. Кроме того, Украина запретила въезд двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии.
- В Венгрии такие действия назвали "жалкими и нелепыми". Сийярто намекнул, что Украина может забыть о поддержке Венгрии на пути к евроатлантической интеграции.
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