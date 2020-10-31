В течение 2020 года у Украины с Венгрией были хорошие отношения, но после местных выборов ухудшились. Все из-за агитации венгерских чиновников за кандидатов на Закарпатье.

Украина квалифицирует это как вмешательство во внутренние дела, ведь такая агитация запрещена законодательством. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью НВ.

Кстати Американские горки: Кулеба рассказал, что будет с отношениями Украины и Венгрии

По словам министра, за последний год был процесс осторожного взлета в отношениях с Венгрией, но местные выборы привели к падению.

Однако за каждым падением на самом деле может быть следующий взлет, если будет воля обеих сторон,

– сказал Кулеба.

Кроме того, дипломат отметил, что вопрос встречи президента Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана остается открытым. В дальнейшем страны будут работать, ища общие точки.

Что этому предшествовало