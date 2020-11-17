Депутатская группа "Партия "За майбутнє"требует, чтобы парламент отменил свое решение о введении регистраторов расчетных операций (РРО) для мелкого и среднего бизнеса с начала следующего года.

Иначе группа будет требовать отставки главы профильного комитета Даниила Гетманцева, деятельность и политическая позиция которого привели к очередному кризису и напряжению в обществе. Об этом с трибуны Верховной Рады Украины заявил сопредседатель группы Тарас Батенко.

Он напомнил, что парламентское монобольшинство обещает отменить свое же решение о введении РРО, однако на практике не делает это.

"Мы обещаем предпринимателям решить проблемы с РРО и оставляем их на произвол судьбы. Депутатские фракции большинства договариваются в сессионном зале, а потом приходят и проваливают это решение голосами монобольшинства", – подчеркнул нардеп.

Если парламент не отменит введение РРО сегодня же, то "За майбутнє" будет требовать отставки главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Если мы не решим проблемы с РРО, то сегодня наша депутатская группа "Партия "За майбутнє" будет инициировать регистрацию проекта постановления Верховной Рады об увольнении господина Гетманцева с должности главы профильного комитета. Либо мы решаем эту проблему в сессионном зале, либо вместо нас будет говорить улица,

– заявил Батенко.