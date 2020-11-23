Политическая партия "За майбутнє", созданная полгода назад, вошла к лидерам украинских политсил по результатам местных выборов.

Соответствующее исследование опубликовала социологическая группа "Рейтинг".

Проработав протоколы территориальных избирательных комиссий на выборах в областные советы, социологи составили агрегированный рейтинг политических сил Украины. Партия "Слуга народа" получила 14,5% поддержки, "Европейская Солидарность" – 13,7%, "Оппозиционная платформа" – 12,5%, "За майбутнє" – 8,6%, "Батькивщина" – 8,5% .

Итак, в течение нескольких месяцев деятельности "За майбутнє" опередила партию "Батькивщина", которая существует уже более 20 лет.

По данным ЦИК, "За майбутнє" занимает второе место по количеству полученных должностей председателей городских, поселковых и сельских советов. Кроме этого, кандидаты от партии, вчера победили во втором туре выборов городских голов в Черкассах, Полтаве, Бердянске и Никополе. Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов политсилой.

Напомним, партия "За майбутнє" создана в конце мая этого года. Лидером политсилы является народный депутат Игорь Палица.