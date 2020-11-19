Политическая партия "За майбутнє" занимает второе место по количеству победителей на выборах городских, поселковых и сельских голов.

Об этом свидетельствуют сводные данные Центральной избирательной комиссии, сообщили в пресс-службе политсилы.

Сейчас ЦИК подсчитал более 98% результатов выборов мэров. Согласно полученным данным, больше всего должностей мэров и сельских голов в стране получила партия "Слуга народа" – 225 человек (30,74% от общего количества). Второе место занимает "За майбутнє", которая получила 92 должности (12,43%). Замыкает тройку лидеров "Батькивщина" с 53 главами (7,24%).

Кроме этого, "За майбутнє" может получить еще несколько должностей после второго тура выборов городских голов в Черкассах, Полтаве, Никополе и Бердянске. Кандидаты от политсилы здесь продолжают бороться за победу.

Напомним, политическая партия "За майбутнє" создана лишь в конце весны этого года. Лидером политсилы является народный депутат Игорь Палица.