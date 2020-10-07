Судьи Высшего антикоррупционного суда признали виновным в получении взятки своего бывшего коллегу из Хозяйственного суда Одесской области Павла Меденцева. Его должны посадить на 9 лет, но сначала судью должны еще поймать.

Об обвинительном приговоре в отношении экс-судьи-взяточника сообщили 7 октября в пресслужбе Специализированной антикоррупционной прокуратуры. То, что говорится именно о Меденцеве, заявили в Telegram-канале Zero corruption. Кстати, с должности судью уволили в 2016 году.

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За что судья получил взятку

Как отметили работники САП, экссудью признали виновным в получении 570 тысяч гривен взятки. Он в 2014 году требовал деньги от директора частного предприятия за "правильное" судебное решение по хозяйственному делу.

Впрочем, из-за того, что на Меденцева распространялся иммунитет, задержать его правоохранители не могли. Лишь 2 года спустя Верховная Рада дала согласие на привлечение подозреваемого к ответственности. К тому времени взяточник уже 2 года не появлялся на работе.

Спецконфискация всего

В ВАКС решили не только посадить злоумышленника, но и забрать у него все имущество. Также передадут в бюджет найденные у судьи во время обыска 250 тысяч гривен. Как накопил состояние осужденный, неизвестно, поскольку е-деклараций он не подавал.

Посадят, если поймают

Меденцева отправят в тюрьму только тогда, когда смогут поймать его. Но в настоящее время у экс-судьи есть 30 дней, чтобы обжаловать решение антикоррупционного суда.