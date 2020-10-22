Порчу бюллетеней со всеукраинского опроса 25 октября могут расценивать как административное правонарушение. Наказывать за него согласно закона.

Отдельные выходки украинцев во время опроса могут расценить как мелкое хулиганство. Об этом заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко в интервью "Новое время".

Заметьте Здесь нет никакого юридического фундамента, – Зеленский о результатах всеукраинского опроса

Что сказал Геращенко

Я думаю, это будет (квалифицированно как 24 канал) мелкое хулиганство. Разрывать бюллетени, толкать агитаторов — это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка,

- подчеркнул чиновник.

Слова Геращенко являются ответом на заявление украинских писателей Дмитрия и Виталия Капрановых.

Обратите внимание! Статья о мелком хулиганстве предусматривает наказание в виде штрафа от 51 до 119 гривен, или 40 – 60 часов общественных работ, или 1 – 2 месяца исправительных работ, или до 15 суток ареста.

К чему Капрановы призвали украинцев

Литераторы ранее предложили украинцам уничтожать бюллетени во время опроса 25 октября. Капрановы отмечали, что за такие действия никого не будут наказывать.

Если не будет драки, вас не будет в чем упрекнуть – статус опросников неизвестен, бумаги не являются материальной ценностью, владелец этого всего не определен. Одним словом, не бойтесь, максимум, что вам светит – это разговор с полицией,

– призвали Капрановы.

5 вопросов от Владимира Зеленского / Инфографика 24 канала