За порчу бюллетеней из опроса 25 октября могут привлечь к ответственности, — МВД
Порчу бюллетеней со всеукраинского опроса 25 октября могут расценивать как административное правонарушение. Наказывать за него согласно закона.
Отдельные выходки украинцев во время опроса могут расценить как мелкое хулиганство. Об этом заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко в интервью "Новое время".
Заметьте Здесь нет никакого юридического фундамента, – Зеленский о результатах всеукраинского опроса
Что сказал Геращенко
Я думаю, это будет (квалифицированно как 24 канал) мелкое хулиганство. Разрывать бюллетени, толкать агитаторов — это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка,
- подчеркнул чиновник.
Слова Геращенко являются ответом на заявление украинских писателей Дмитрия и Виталия Капрановых.
К чему Капрановы призвали украинцев
Литераторы ранее предложили украинцам уничтожать бюллетени во время опроса 25 октября. Капрановы отмечали, что за такие действия никого не будут наказывать.
Если не будет драки, вас не будет в чем упрекнуть – статус опросников неизвестен, бумаги не являются материальной ценностью, владелец этого всего не определен. Одним словом, не бойтесь, максимум, что вам светит – это разговор с полицией,
– призвали Капрановы.