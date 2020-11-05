Министр внутренних дел Арсен Аваков заплатил собственные деньги за самолет Falcon, которым нацгвардейца Виталия Маркива доставили из Италии в Украину. Речь идет о сумме в почти 24 тысячи евро.

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О том, что Аваков из собственного кармана выложил 23 879 евро, в комментарии 24 каналу рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он подчеркнул, что "зрады" здесь нет.

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Обстоятельства требовали оперативно забрать Маркива в Украину. Арсен Аваков хотел, чтобы Виталий Маркив как можно скорее вылетел из Италии и вернулся в Украину. А сделать это иначе, чем взять чартерный самолет, возможности не было. Я считаю, что это хорошо,

– отметил Геращенко.

Один из руководителей МВД добавил, что эту информацию передали в НОК. И уже сегодня, 5 ноября, на их сайте можно будет увидеть соответствующие изменения в декларации Авакова.

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