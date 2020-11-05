За возвращение Маркива в Украину Аваков заплатил собственные деньги – почти 24 тысячи евро
Министр внутренних дел Арсен Аваков заплатил собственные деньги за самолет Falcon, которым нацгвардейца Виталия Маркива доставили из Италии в Украину. Речь идет о сумме в почти 24 тысячи евро.
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О том, что Аваков из собственного кармана выложил 23 879 евро, в комментарии 24 каналу рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он подчеркнул, что "зрады" здесь нет.
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Обстоятельства требовали оперативно забрать Маркива в Украину. Арсен Аваков хотел, чтобы Виталий Маркив как можно скорее вылетел из Италии и вернулся в Украину. А сделать это иначе, чем взять чартерный самолет, возможности не было. Я считаю, что это хорошо,
– отметил Геращенко.
Один из руководителей МВД добавил, что эту информацию передали в НОК. И уже сегодня, 5 ноября, на их сайте можно будет увидеть соответствующие изменения в декларации Авакова.
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Самолет, на котором Виталий Маркив вернулся в Украину / Фото PavlovskyNews
Дело Виталия Маркива: что известно
- В 2019 году суд в итальянском городе Павия приговорил к 24 годам заключения бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.
- Украинца признали виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова под Славянском на Донбассе в 2014 году.
- 3 ноября Апелляционный суд Милана провел заключительное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Его полностью оправдали и отпустили на волю.
- 4 ноября самолет с нацгвардейцем приземлился в Украине. На аэродроме Нацгвардии Маркива ждали родственники, жена, друзья и много журналистов. Также на месте происшествия была полиция и Нацгвардия. На аэродром прибыл и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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