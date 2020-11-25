За время COVID-19 безработным в Украине выплатили почти 14 миллиардов
С начала карантин из-за пандемии коронавируса в Украине безработным выплатили примерно 14 миллиардов гривен. Никаких запретов выплат пока нет.
Борьба с безработицей может быть эффективной лишь при комплексном подходе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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- С 12 марта по ноябрь 2020 года безработным, которые зарегистрированы в центрах занятости, выплатили 11,5 миллиарда гривен.
- На программу помощи по частичной безработице правительство выделило 2,8 миллиарда гривен. Из них уже профинансировали – 2,5 миллиарда гривен.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подчеркнул, что в ведомстве привлекли различные механизмы поддержки людей.
Что еще сказал Петрашко
- Благодаря программе по частичной безработице удалось сохранить рабочие места для более 370 тысяч украинцев.
- Благодаря программе "5-7-9%" удалось сохранить численность персонала.
- Усиление работы региональных служб занятости способствовало тому, что за время карантина работу получили более 400 тысяч человек.
- Правительство оперативно реагирует на потребности безработных и предпринимателей во время карантина. В частности, недавно дополнительно выделили 80 миллионов гривен.
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