С начала карантин из-за пандемии коронавируса в Украине безработным выплатили примерно 14 миллиардов гривен. Никаких запретов выплат пока нет.

Борьба с безработицей может быть эффективной лишь при комплексном подходе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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С 12 марта по ноябрь 2020 года безработным, которые зарегистрированы в центрах занятости, выплатили 11,5 миллиарда гривен.

На программу помощи по частичной безработице правительство выделило 2,8 миллиарда гривен. Из них уже профинансировали – 2,5 миллиарда гривен.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подчеркнул, что в ведомстве привлекли различные механизмы поддержки людей.

Что еще сказал Петрашко