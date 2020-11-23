Чуть ли не каждый день коронавирус ставит печальные рекорды. Болезнь продолжает поражать людей. Если ситуация не изменится, то в Украине могут объявить полномасштабный локдаун.

Локдаун – це жорстка форма карантину, що обмежує вільне пересування у самій країні та за її межами. Так, локдаун може передбачати закриття кордонів країни, введення комендантської години, скасування міжнародного та міжміського транспортного сполучення, закриття закладів освіти, закладів громадського харчування й розваг тощо.

В Україні такі обмеження через COVID-19 тривали з середини березня до кінця травня. Тоді жорсткий карантин влада ввела, аби підготувати систему охорони здоров'я до напливу хворих з коронавірусом. З кінця травня заходи почали послаблювати, а згодом уряд запровадив на території держави адаптивний карантин, що тривав до середини листопада.

Багатьом знову доведеться працювати дистанційно. Але не рятувальникам, медикам та представникам інших професій, яким через пандемію доводиться працювати ще більш напружено.

"Мій підрозділ близько 5–7 разів щодобово виїжджає на надзвичайні ситуації на гасіння пожеж, тому дистанційна робота в нас не може бути присутня. Тому, наш особовий склад в бойовій готовності, знаходиться на робочому місці. Віддані своїй справі і допомагають людям", – розповів начальник ДПРЧ № 25 ГУ ДСНС України у Києві Любомир Бусько.

На передовій у боротьбі за життя людей – наші медики. Вони цілодобово рятують уражених.

"Навантаження в нас значно збільшилось, але ми вже звикли до цієї роботи. Важко морально. Пацієнти, які зараз поступають в лікарні у набагато важчому стані ніж поступали на початку пандемії. Зараз так, бо чи вірус мутує, чи вірусонавантаження більше у населення і дуже важко дивитись як протікає хвороба", – поділилась директорка Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні Лариса Кузьмічук.

Промислові підприємства та господарства теж не можуть працювати на відстані. Тому попри коронавірус шахтарі продовжують видобувати вугілля, селяни – працювати на фермах, а металурги – варити сталь. Це один з цехів меткомбінату імені Ілліча Групи Метінвест.

Ми – металурги звикли працювати у кризових умовах. Ми працювали у 2014 році й так само працюємо зараз в умовах пандемії. Тому що кожен з нас розуміє – робота в таких умовах це не тільки благополуччя наших сімей, а й міста та України в цілому. У нас на підприємстві щозміни видають маски і на вході перевіряють температуру, запитують про наше самопочуття,

– розповів оператор машини безперервного лиття ММК ім Ілліча Руслан Мацегора.

Саме завдяки щоденній праці медиків, рятувальників, металургів та представників інших професій тримається здоров'я людей, економіка країни та наша безпека.