Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что национальная забастовка в Беларуси 26 октября начался очень активно. К акции присоединились представители самых разных профессий.

Что сказала Тихановская

Сегодняшняя забастовка в Беларуси является лишь началом. Об этом Тихановская рассказала в интервью ютуб-каналу "Страна для жизни".

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Забастовка началась очень активно. Я благодарна каждому человеку и поддерживаю каждого, кто присоединился к общенациональной забастовке. Там и медики, и студенты, и даже школьники. Присоединился частный бизнес. Это невероятный уровень солидарности,

– заявила Тихановская.

Тихановская о событиях в Беларуси 25 октября

Лидер белорусской оппозиции также подчеркнула, что ей было радостно видеть, сколько людей приняли участие в маршей протеста 25 октября.

Тихановская отметила, что на акцию вышли более 200 тысяч протестующих.

Оппозиционерка также в очередной раз осудила действия силовиков, которые применили к митингующим светошумовые гранаты.

Омоновцев Тихановская назвала "собаками на цепях".

Что известно о забастовке в Беларуси