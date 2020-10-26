Забастовка началась очень активно, – Тихановская о ситуации в Беларуси
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что национальная забастовка в Беларуси 26 октября начался очень активно. К акции присоединились представители самых разных профессий.
Что сказала Тихановская
Сегодняшняя забастовка в Беларуси является лишь началом. Об этом Тихановская рассказала в интервью ютуб-каналу "Страна для жизни".
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Забастовка началась очень активно. Я благодарна каждому человеку и поддерживаю каждого, кто присоединился к общенациональной забастовке. Там и медики, и студенты, и даже школьники. Присоединился частный бизнес. Это невероятный уровень солидарности,
– заявила Тихановская.
Тихановская о событиях в Беларуси 25 октября
- Лидер белорусской оппозиции также подчеркнула, что ей было радостно видеть, сколько людей приняли участие в маршей протеста 25 октября.
- Тихановская отметила, что на акцию вышли более 200 тысяч протестующих.
- Оппозиционерка также в очередной раз осудила действия силовиков, которые применили к митингующим светошумовые гранаты.
- Омоновцев Тихановская назвала "собаками на цепях".
Что известно о забастовке в Беларуси
- 25 октября истек последний день ультиматума, который Тихановская поставила действующему самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Главными требованиями оппозиционерки была отставка Лукашенко и освобождение всех политических пленников.
- 26 октября во стране началась национальная забастовка.
- В Минске и других крупных городах Беларуси не работают магазины и учреждения, которые предоставляют различные виды услуг. Закрылись даже заведения общественного питания.
- К забастовке также присоединились крупнейшие предприятия страны. В частности, Минский завод колесных тягачей; Минский тракторный завод; Минский электротехнический завод.