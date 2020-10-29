Решение Конституционного Суда Украины вызвало неофициальную реакцию со стороны Евросоюза: там снова заговорили о возможности временно отменить безвизовый режим.

Из-за решения Конституционного Суда Украины о неконституционности уголовной ответственности за незаконное обогащение, Украина снова встала перед угрозой потерять безвизовый режим с ЕС. 24 канал рассказывает, что может быть дальше и как происходит процедура отмены "безвиза".

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Отмена безвиза: как именно это может произойти



Украина рискует своим достижением, а именно безвизом / Фото opinion.ua

Относительно этого вопроса звучат разные версии. Посол Украины в ЕС Николай Точицкий написал письмо вице-премьеру по вопросам евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной.

Угроза для безвиза Дипломат подчеркнул, что в ЕС обеспокоены последними решениями Конституционного Суда Украины. В тексте сказано о "достаточном основании для запуска Еврокомиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима". Одним из официальных триггеров считается отход третьей стороны от критериев, в результате которых безвизовый режим собственно был введен.

Европейские политические институты отметили, что борьба с коррупцией должна быть приоритетом для украинской власти. Независимость этих органов – залог процветания и инвестиционной привлекательности Украины, в которой уважается право. Послы G7 в собственном заявлении отметили, что "Украина не должна возвращаться к прошлому".

К тому же, устойчивость и институциональная способность антикоррупционной инфраструктуры нужна, чтобы сделать возможными критически важные достижения: безвиз, сотрудничество с МВФ, получение 1,2 млрд евро помощи, интеграцию в энергорынок и рынок связи ЕС и тому подобное. С другой стороны, сама вице-премьер заявила, что "правительство спасет безвиз и евроинтеграцию", несмотря на решение КСУ.

Стоит вспомнить, на основании чего Украине дали безвизовый режим и как технически он может быть отменен. Изначально был План действий по визовой либерализации. Далее, Украина должна была создать новые антикоррупционные органы – САП, НАПК, НАБУ. Третьим условием было введение спецконфискации и ареста активов, добытых нелегальным путем.

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А вдобавок к этому – создать АРМА (Агенство по розыску и менеджменту активов – 24) и запустить процесс е-декларирования. Только после этого и отдельного пункта – о возможности отмены безвизового режима – ЕС наконец дал "зеленый свет" для путешествий украинцев без виз. Так как же Евросоюз может это преимущество у нас забрать?

27-го февраля 2017 года было принято постановление о пересмотре механизма приостановления визовой либерализации. Механизм можно запустить после уведомления со стороны стран-членов ЕС или членов Еврокомиссии, "если конкретные требования" по безвизу больше не выполняются.

В случае уведомления со стороны "простого большинства членов", Комиссия принимает решение о временном прекращении безвизовых поездок в ЕС "для некоторых категорий граждан" на 9 месяцев. В течение этого времени комиссия должна проводить расширенный диалог со страной, безвиз которой пришлось "заморозить" для решения проблемы.

Если же нарушения продолжаются, то за два месяца до окончания предыдущего ограничения, должно быть наложено новое – теперь уже на 18 месяцев "для всех граждан".

Незадолго до окончания "второго наказания" может наступить третье и окончательное: перемещение страны-нарушителя из Приложения II (безвизовые страны) в Приложение I (страны, гражданам которых нужна виза для въезда в ЕС). Чтобы все правила и критерии выполнялись, был введен ежегодный мониторинг до 2024 года.

Экс-глава МИД Павел Климкин в сентябре называл реакцию европейских политиков на попытки контролировать антикоррупционные органы "предпоследним предупреждением" со стороны ЕС. Украинские власти за последние три года несколько раз играли с огнем и подходили к краю пропасти, за которой снова визы, консульства и отказы. Если действовать быстро, падающую репутацию еще будет время восстановить.

Решения и последствия: КСУ против антикоррупционеров



Высший суд в Украине спровоцировал политический кризис / Фото bne Intelli News

Итак, 27-го октября КСУ признал противоречащей Конституции статью Уголовного кодекса 366-1 по иску от нардепов ОПЗЖ и "За майбутнє". Эти партии контролируют, соответственно, Виктор Медведчук и Игорь Коломойский. Статья касается наказания за незаконное обогащение, действовала с 2015 года и предусматривала штрафы или ограничение свободы. Против решения отдали свои голоса только четыре судьи КСУ.

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Судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко сообщил, что отмена "е-деклараций" является ответом на давление, оказываемое на судей со стороны органов исполнительной власти. Теперь это будет касаться всех чиновников, потому что служители Фемиды КСУ не смогли "выделить" самих себя.

Также суд заставил НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции – 24) закрыть реестр электронных деклараций, который до того был доступен всем желающим. Интересно, что двое судей во время голосования за объявление НАПК вне закона, имели конфликт интересов, в отношении них происходило расследование. Например, глава высшей судебной инстанции Украины Александр Тупицкий не задекларировал землю в аннексированном Россией Крыму.

Очень серьезные последствия В самом НАПК отметили: пока победители местных выборов не смогут занять свои должности, потому что для этого нужна антикоррупционная проверка и подача деклараций. Более 200 громких уголовных дел теперь В самом НАПК отметили: пока победители местных выборов не смогут занять свои должности, потому что для этого нужна антикоррупционная проверка и подача деклараций. Более 200 громких уголовных дел теперь могут закрыть. То есть вся антикоррупционная реформа и архитектура может оказаться под угрозой отката.

Параллельно развивается ситуация с ОАСК (Окружной административный суд Киева – 24) и главой НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – 24) Сытником, которого пока не смогли уволить, несмотря на прямое указание это сделать, а именно – удалить его имя из реестра.

В Офисе Президента Украины заявили, что "отката не будет, электронное декларирование – эффективный способ борьбы с коррупцией". Секретарь СНБО Александр Данилов назвал ситуацию "антигосударственной и антиконституционной".

29-го октября Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины из-за последних скандалов с судебной ветвью власти. Он будет требовать "немедленной и жесткой оценки" решений Конституционного Суда и обвинил его в "нарушении общественного договора". Если для этого нужно будет подать новые законопроекты, они пойдут в Раду как неотложные.

Впрочем, главный голос здесь все же принадлежит Министерству иностранных дел, потому что решение о "сворачивании" антикоррупционных реформ может больно ударить по международным обязательствам Украины и – в крайнем случае – привести к отмене безвизового режима. Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил: если негативные последствия не будут преодолены, "у нас могут быть проблемы".

Как объяснил в эфире 24 канала бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, исправить сделанное могут только сами судьи КСУ (потому этот вариант сразу можно признать малореальным). Новым законом проблему тоже полностью не решить, потому что теперь "разрешено врать в декларациях". Реформировать Конституционный Суд можно только через изменения в Основной Закон, но это требует времени, которого, очевидно, нет.

В своем разговоре с "НВ" министр юстиции Денис Малюська рассказал, как власть планирует выходить из этой ситуации. Электронные декларации должны вернуть "как было до решения КСУ", но с его учетом.

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Чтобы судьи не жаловались на контроль со стороны исполнительной власти, "нужно создать независимый орган, похожий на НАПК, но внутри судебной системы". Это будет проблемно, потому что судебная ветвь власти в Украине не является независимой, а ее реформа пока почти не продвигается вперед. Малюська далее как раз указывает, что статус КСУ как "неприкасаемых" был зацементирован уже давно.