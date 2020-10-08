Депутаты подали иск в КСУ о неконституционности отдельных положений законодательства по е-декларированию. Представление подписали 47 нардепов, среди которых члены ОПЗЖ: Виктор Медведчук, Илья Кива, Нестор Шуфрич. Юрист "Центра противодействия коррупции" Елена Щербань считает, что прежде всего их целью является уничтожение всех достижений в антикоррупционной сфере.

Этот иск свидетельствует о полном обнулении и уничтожении работы, проделанной в течение многих лет. Такое мнение Елена Щербань высказала в эфире программы "О главном" на 24 канале.

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"Все, во что инвестировали международные партнеры, и на чем строилось доверие к Украине в сфере антикоррупции, будет уничтожено. Я считаю, что это прежде всего первая цель", – отметила юрист.

Депутаты ОПЗЖ просят Антикоррупционный суд забрать у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции полномочия по мониторингу образа жизни декларантов. То есть, депутаты утверждают, что электронное декларирование – это вмешательство в личную и семейную жизнь.

Елена Щербань заметила, что такие положения появились в Украине после Революции Достоинства. Когда украинцы были шокированы тем, какие доходы были у Януковича и его соратников.

Тогда было понятно, что в украинском законодательстве нет инструментов, чтобы это контролировать. После того появилось электронное декларирование, проголосованное, несмотря на различные препятствия. Потом очень долго внедрялось,

– пояснила она.

Поэтому одна из целей депутатов, которые подали иск в КСУ, это отменить все те достижения, которые были осуществлены с момента Революции Достоинства и те возможности, которые существуют.

Также юрист "Центра противодействия коррупции" рассказала и о другой цели подписантов представления. На сегодня есть много уголовных производств по лжи в декларациях. В частности, говорится и о депутатах ОПЗЖ. В отношении государственных чиновников даже уже есть обвинительные приговоры Антикоррупционного суда.

Заседание КСУ по рассмотрению представления нардепов не состоялось

Конституционный суд 8 октября должен был рассмотреть представление 47 депутатов. Однако заседание перенесли. Представитель президента Федор Вениславский запросил отвод всех 4 судей.

Отметим, что депутаты хотят признать неконституционными полномочия НАПК проводить мониторинг образа жизни декларантов и право НАПК на доступ к государственныс реестрам и банкам данных. Они приравнивают это к слежке и следственным действиям, а взыскание в бюджет необоснованных активов в рамках гражданского процесса – к конфискации и спецконфискации.