Священники имеют хороший опыт в вопросах восстановлении доверия. Поэтому уместно привлечь их к работе в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Привлечение представителей религиозных организаций к переговорам в ТКГ будет способствовать "снижению уровня страха" в обществе. Об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил на форуме по безопасности в Киеве, пишет "РБК-Украина".

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"Вы же понимаете, что сложные переговоры предусматривают среди прочего и сложные диалоги", – отметил чиновник.

Одна из задач на повестке дня – это снижение уровня страха в обществе и восстановления доверия. Представители церквей имеют хороший опыт ведения таких переговоров,

– подчеркнул Резников.

И добавил, что именно священники могут помочь "налаживанию инклюзивного внутреннего диалога".

Представитель правительства заверил, что Кабинет Министров уже получил в этом вопросе положительную реакцию от представителей различных конфессий.

Напомним, инициативу привлечь в ТКГ представителей религиозных организаций для обсуждения гуманитарных проблем озвучил Президент Украины Владимир Зеленский.