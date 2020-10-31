Французские полицейские задержали третьего человека, которого подозревают в причастности к теракту в Ницце. Ранее под стражу взяли двух человек.

Следователи во Франции в рамках расследования теракта в церкви Ниццы задержали уже третьего подозреваемого. Об этом сообщает BFM-TV.

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Речь идет о 33-летнем мужчине. Пока никаких деталей о нем не сообщают.

Ранее полицейские взяли под стражу 47-летнего мужчину, который, по их мнению, тоже может быть причастен к нападению.

Третий фигурант дела – непосредственный исполнитель теракта - 21-летний тунисец. Он получил огнестрельное ранение при задержании и сейчас находится в больнице.

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