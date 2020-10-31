Растет число задержанных, подозреваемых в причастности к теракту в Ницце
Французские полицейские задержали третьего человека, которого подозревают в причастности к теракту в Ницце. Ранее под стражу взяли двух человек.
Следователи во Франции в рамках расследования теракта в церкви Ниццы задержали уже третьего подозреваемого. Об этом сообщает BFM-TV.
Узнайте больше Мужчина с ножом напал на людей в церкви в Ницце, есть жертвы: главное о теракте – фото
Речь идет о 33-летнем мужчине. Пока никаких деталей о нем не сообщают.
Ранее полицейские взяли под стражу 47-летнего мужчину, который, по их мнению, тоже может быть причастен к нападению.
Третий фигурант дела – непосредственный исполнитель теракта - 21-летний тунисец. Он получил огнестрельное ранение при задержании и сейчас находится в больнице.
Читайте также Ножи, Коран и телефоны: в Ницце нашли вещи мужчины, совершившего теракт
Теракты во Франции: что известно
- Утром 29 октября в Ницце неизвестный забежал в церковь и убил трех человек. Он обезглавил 71-летнего мужчину и перерезал горло женщине. Полиция ранила нападающего при задержании.
- Позже в городе Авиньон вооруженный пистолетом мужчина с криками "Аллах Акбар" напал на полицейского. Правоохранители застрелили нападавшего.
- А в Ливоне задержали мужчину, который на улице махал 30-сантиметровым ножом.
Поделиться новостью