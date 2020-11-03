Подозреваемого в теракте в центре Вены задержали в городе Линц на севере Австрии. Сейчас его личность устанавливают правоохранители.

Что известно о задержании подозреваемого

Австрийское подразделение полиции Cobra задержало мужчину в 10 часов утра по местному времени. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

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Правоохранители застали подозреваемого врасплох. Он даже не сопротивлялся. Местные СМИ сообщают, что мужчина – известный исламист. Однако в полиции Австрии эту информацию пока не подтвердили.

Кроме того, правоохранители задержали одну или двух (точное количество неизвестно) женщин, которые проходят по делу как свидетели.

Что известно о другом подозреваемом

Во время теракта в Вене правоохранители застрелили 20-летнего Куртима Фейзулая, который открыл огонь по людям. У злоумышленника был автомат и пояс смертника, который оказался муляжом.

Террорист родился и вырос в столице Австрии. Он имел албанские корни и ранее был судим.

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