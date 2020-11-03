Подозреваемого в теракте в Вене уже задержали
Подозреваемого в теракте в центре Вены задержали в городе Линц на севере Австрии. Сейчас его личность устанавливают правоохранители.
Что известно о задержании подозреваемого
Австрийское подразделение полиции Cobra задержало мужчину в 10 часов утра по местному времени. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
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Правоохранители застали подозреваемого врасплох. Он даже не сопротивлялся. Местные СМИ сообщают, что мужчина – известный исламист. Однако в полиции Австрии эту информацию пока не подтвердили.
Кроме того, правоохранители задержали одну или двух (точное количество неизвестно) женщин, которые проходят по делу как свидетели.
Что известно о другом подозреваемом
Во время теракта в Вене правоохранители застрелили 20-летнего Куртима Фейзулая, который открыл огонь по людям. У злоумышленника был автомат и пояс смертника, который оказался муляжом.
Террорист родился и вырос в столице Австрии. Он имел албанские корни и ранее был судим.
Главное о стрельбе в Вене
- Вечером 2 ноября в Вене началась стрельба. Несколько вооруженных преступников открыли хаотичный огонь по людям, которые сидели за столиками в ресторанах. Также стреляли в прохожих.
- Известно о 4 жертвах, еще по меньшей мере 18 человек получили ранения.
- Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал инцидент терактом.
- На улицы столицы вышли военные.
- О причастности к стрельбе заявили джихадисты.
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