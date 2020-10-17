Задержание в охваченном протестами Минске: сколько человек попали в руки силовиков
В Минске 17 октября состоялись сразу две акции – "Марш молодости" и женский марш. В первом мероприятии принимали участие студенты. По предварительным подсчетам правозащитников, задержали около 40 человек.
В Минске задерживали преимущественно студентов
В студенческом марше приняли участие около 150 человек. Об этом информирует "Наша Нива".
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Они собрались около обеда и двинулись к центру столицы. Возле станции метро "Площадь Победы" их встретили силовики и начали задержание.
Среди тех, кого посадили в автозак, были и журналисты:
- фотограф Вадим Замировский,
- корреспондент Tut.by и БелаПАН Всеволод Зарубин,
- корреспондент Onliner Дарья Спевак.
Минские правоохранители отметили, что медийщиков в РУВД привезли, чтобы проверить документы. Что касается женского марша в центре Минска, то там задержаний не было.
Смотрите видео задержания студентов:
Что происходит в Беларуси?После 9 августа – президентских выборов – в стране начались массовые протесты и забастовки. Люди называли результаты выборов и победу Лукашенко сфальсифицированными.
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