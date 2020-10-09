Задержка доплат для медиков: Шмыгаль грозит чиновникам увольнением
Камбин инициирует ряд увольнений среди местных чиновников. Все из-за задержки доплат для медиков, которые лечат зараженных COVID-19.
Кому грозит увольнение
Уволят некоторых руководителей Департаментов здравоохранения. Кроме того, выговоры вынесут главам областных государственных администраций. Об этом во время совещания с руководством областей и СНБО заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает "Правительственный портал".
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Врачи ждали денег, при том, что они были выделены. НСЗУ подписывала контракты круглосуточно и без выходных. Если люди на местах не хотят работать, будем прибегать к жестким мерам,
– пригрозил Шмыгаль.
Сколько медиков не получили доплат
По словам премьера, проблему с доплатами медикам за сентябрь еще не решили. Честно заработанные деньги не получили медики в 160 больницах Украины.
Что сделал Шмыгаль
Шмыгаль обратился к главе Минздрава Максиму Степанову с просьбой подготовить соответствующую информацию. На ее основании Кабмин обратится в Офис Президента. Правительство будет просить привлечь к ответственности должностных лиц, которые не сумели организовать своевременные выплаты государственных денег.