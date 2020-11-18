В свежем выпуске "Резонанс" за 18 ноября – на Житомирщине исчезли отец и сын. Впоследствии их нашли на дне реки в семейном авто. Полицейские задержали иностранца, подозреваемого сразу в 2 преступлениях –интернет-мошенничестве и сбыте кокаина.

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В Одессе Toyota влетела в остановку общественного транспорта. Как раз в то время, когда люди ждали маршрутку. Чудом все остались живы. Но травмы получили мать с дочерью, 16-летний парень и еще одна женщина.

В Киеве в результате наезда на остановку погибли 2 женщины, еще 2 человек отвезли в больницу. Момент трагического ДТП зафиксировали камеры наблюдения. По предварительным оценкам 23-летний водитель был трезв.

На Кировоградщине в селе задержали подозреваемого в убийстве 22-летней девушки Ольги Радченко из Малой Виски. Им оказался 23-летний мужчина.