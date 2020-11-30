В штате Юта 23 ноября случайно нашли трехметровый металлический монолит посреди пустыни. Не прошло и недели, как этот монолит так же загадочно исчез, как и появился.

Аэробюро департамента общественной безопасности штата Юта в США неделю назад (23 ноября) обнаружило трехметровый металлический монолит в пустыне. ​ 30 ноября эта же организация сообщила в фейсбуке, что монолит исчез. Начало истории В пустыне США нашли загадочный металлический монолит: фото, видео Из сообщения Аэробюро известно следующее: Монолит – незаконно установленная ​​в штате ЮТА металлическая конструкция.

По закону, ее должны были убрать, и ее действительно убрали.

Но кто это сделал – неизвестно (говорят, какой-то человек, а может и группа людей). Учреждение отдельно подчеркнуло: Его сотрудники этим не занимались, потому что монолит – частная собственность, а частная собственность в Штатах – это святое.

Проблема, собственно, только в том, что эту частную собственность установили на федеральной земле. Делом о загадочном появлении и загадочном исчезновении монолита отныне будет заниматься местный шериф. Для общего развития Развитые цивилизации на Земле: Маск объяснил, верит в визиты инопланетян