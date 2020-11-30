Загадочный металлический монолит, найденный в пустыне в США – исчез
В штате Юта 23 ноября случайно нашли трехметровый металлический монолит посреди пустыни. Не прошло и недели, как этот монолит так же загадочно исчез, как и появился.
Аэробюро департамента общественной безопасности штата Юта в США неделю назад (23 ноября) обнаружило трехметровый металлический монолит в пустыне.
- 30 ноября эта же организация сообщила в фейсбуке, что монолит исчез.
Начало истории В пустыне США нашли загадочный металлический монолит: фото, видео
Из сообщения Аэробюро известно следующее:
- Монолит – незаконно установленная в штате ЮТА металлическая конструкция.
- По закону, ее должны были убрать, и ее действительно убрали.
- Но кто это сделал – неизвестно (говорят, какой-то человек, а может и группа людей).
Учреждение отдельно подчеркнуло:
- Его сотрудники этим не занимались, потому что монолит – частная собственность, а частная собственность в Штатах – это святое.
- Проблема, собственно, только в том, что эту частную собственность установили на федеральной земле.
Делом о загадочном появлении и загадочном исчезновении монолита отныне будет заниматься местный шериф.
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