В конце ноября в пустыне в США случайно нашли загадочный монолит. Его происхождение было неизвестным, пока о правах на него не заявила группа американских художников. Однако и эта версия оставляет сомнения.

Художники заверили, что установили объект в пустыне, чтобы "пошутить с человечеством в конце трудного 2020 года". Об этом они написали на своей официальной инстаграм-странице themostfamousartist.

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Художники опубликовали в своем аккаунте в соцсети несколько фотографий монолита. Одну – с официального сайта штата Юта, а другую – на тележке, вероятно, возле их склада.

Загадочный монолит выставили на продажу – за него придется заплатить аж 45 тысяч долларов. Однако не исключено, что приобрести предлагают не оригинал, а лишь копию.

Почему эта версия не окончательная

Несмотря на это заявление, все же остаются сомнения относительно настоящего происхождения объекта. Ведь пользователи платформы Reddit, которые вычислили координаты обелиска, выяснили, что он находился там еще с 2016 года.

Кроме заявления The most famous artist, других доказательств того, что именно они установили монолит в пустыне – пока нет. В издании Mashable предположили, что так художники решили просто привлечь к себе внимание.

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