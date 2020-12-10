Сеть всколыхнули фото загадочного монолита, который 10 декабря нашли на Замковой горе в Киеве. Ранее подобные объекты обнаруживали еще в нескольких странах мира, в частности в США. Выяснилось, что конструкция в столице Украины – это лишь рекламный ход.

Таким необычным образом прорекламировать себя решил интернет-магазин АЛЛО, сообщает издание "Буквы".

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Об этом в частности свидетельствует надпись, которую заметили на объекте: "Новый почтовый оператор Украины АЛЛО Express. Тыкай – доставим".



Надпись на таинственном монолите в Киеве / Фото "Буквы"



"Загадочный" монолит перестал быть загадочным / Фото "Буквы".

В КП "Киевблагоустройство" отреагировали на появление этой конструкции в столице. Там уже зафиксировали нарушение.

Где раньше находили монолиты