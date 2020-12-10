Таинственный монолит нашли в Киеве: известно, как он там появился
Сеть всколыхнули фото загадочного монолита, который 10 декабря нашли на Замковой горе в Киеве. Ранее подобные объекты обнаруживали еще в нескольких странах мира, в частности в США. Выяснилось, что конструкция в столице Украины – это лишь рекламный ход.
Таким необычным образом прорекламировать себя решил интернет-магазин АЛЛО, сообщает издание "Буквы".
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Об этом в частности свидетельствует надпись, которую заметили на объекте: "Новый почтовый оператор Украины АЛЛО Express. Тыкай – доставим".
Надпись на таинственном монолите в Киеве / Фото "Буквы"
"Загадочный" монолит перестал быть загадочным / Фото "Буквы".
В КП "Киевблагоустройство" отреагировали на появление этой конструкции в столице. Там уже зафиксировали нарушение.
Где раньше находили монолиты
- 23 ноября конструкцию обнаружили в пустыне американского штата Юта. Уже 29 ноября она загадочного исчезла.
- Впоследствии сообщили о такой же необычной находке в штате Калифорния, и даже за пределами США – в Румынии.
- Позже о правах на эти объекты заявила группа художников The most famous artist. Однако не у всех их признание вызвало доверие.
- Кроме загадочного монолита в Киеве, еще один нашли 10 декабря в другом украинском городе – на свалке в Полтаве.
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