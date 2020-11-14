На острове Хортица в Запорожье нашли уникальное захоронение скифского воина. По оценке, его возраст составляет около 2 500 лет. Ранее интересные скифские захоронения находили на этом месте около 20 лет назад.

Захоронение было в земляной катакомбе глубиной около трех метров, сообщает Национальный заповедник "Хортица".

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Современники воина приложили значительные усилия, чтобы защитить захоронение от грабителей. Вход в катакомбы заложили большим количеством тяжелых гранитных валунов.

Похороненный воин был ростом около 180 сантиметров, что делало его гигантом среди тогдашних людей. В захоронении также обнаружили железный нож с костяной рукоятью, остатки Тулы с бронзовыми стрелами и жертвенную пищу.

Похожие находки на Хортице свидетельствуют о том, что остров был важным скифским местом, где располагалось городище, мимо которого проходили переправы, и место торговли с греческими купцами,

– подчеркивают археологи.

Похороненный на Хортице скифский воин: смотрите фото