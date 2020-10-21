В грузинском городе Зугдиди мужчина 21 октября захватил банк, в котором могли находиться до 30 человек. Часть заложников уже смогли вывести из здания, но полицейская спецоперация продолжается до сих пор.

О ходе спецоперации по освобождению заложников из захваченного банка в Зугдиди рассказывают телеканал "Рустави-2" и Общественное телевидение Грузии.

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Что произошло в Зугдиди

В небольшом 40-тысячном городе Зугдиди, на западе Грузии, 21 октября вооруженный мужчина пришел в отделение национального банка. Он взял в заложники людей, которые там находились.

С прилегающих к захваченному зданию улиц эвакуировали людей. Полицейские сразу же начали в городе спецоперацию по освобождению заложников.

Город Зугдиди в Грузии: карта

Что известно о заложниках

По разным данным, в банке находились от 19 до 30 человек. Среди заложников в банке оказались как его сотрудники, так и случайные клиенты.

Известно, что 5 заложников удалось освободить. Их вывели из здания банка с помощью пожарного крана. Освобожденных людей забрали в полицию для допроса.

Захват заложников в банке в Зугдиди: смотрите видео

Нескольких заложников вывели из захваченного банка: смотрите видео

Что известно о злоумышленнике

Сначала была информация, что злоумышленников двое – один непосредственно в банке, а другой подвозил его туда на автомобиле. Но потом полиция выяснила, что второй мужчина к преступлению, скорее всего, не имеет отношения.

По данным правоохранителей, он просто подвозил злоумышленника в банк на своем авто и ничего не подозревал. Сейчас его допрашивают.

О самом злоумышленнике известно, что он вооружен автоматом, пистолетом и гранатами. Сам мужчина скрывается под маской. Через заложников он озвучил два требования: