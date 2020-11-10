Прочь Пашиняна: в Ереване захватили здание правительства из-за капитуляции Армении – видео
В ночь на 10 ноября после заявления премьера Армении Никола Пашиняна о завершении войны в Нагорном Карабахе, в Ереване вспыхнули массовые акции протеста. Люди ворвались в здание правительства. Они искали премьер-министра Никола Пашиняна.
Тысячи армян вышли на улицы Еревана. Они не согласны с решением премьер-министра Пашиняна о фактической капитуляции в войне в Нагорном Карабахе, сообщает News.am.
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Что сейчас происходит в Ереване
- Протестующие штурмом взяли здание парламента Армении. Они ворвались внутрь и начали громить все на своем пути.
- Люди угрожают, что отправятся в правительственной резиденции премьера Пашиняна.
- Часть из них желает остаться перед зданием правительства.
Смотрите видео онлайн-трансляции протестов в Ереване:
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Что известно о подписанном соглашении между РФ, Арменией и Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером 10 ноября подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Сам Пашинян заявил, что "принял очень трудное решение".
Вскоре появился текст документа о прекращении войны в Карабахе:
- Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях. Значительная часть отвоеванных Азербайджаном территорий остается за Баку.
- Все транспортные узлы в Нагорном Карабахе разблокируются.Кроме того, там разместят российских и турецких миротворцев. С таким заявлением уже выступил президент РФ Путин.
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