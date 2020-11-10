В ночь на 10 ноября после заявления премьера Армении Никола Пашиняна о завершении войны в Нагорном Карабахе, в Ереване вспыхнули массовые акции протеста. Люди ворвались в здание правительства. Они искали премьер-министра Никола Пашиняна.

Тысячи армян вышли на улицы Еревана. Они не согласны с решением премьер-министра Пашиняна о фактической капитуляции в войне в Нагорном Карабахе, сообщает News.am. Актуально Армения, Азербайджан, РФ подписали соглашение о прекращении войны в Карабахе: заявление Пашиняна Что сейчас происходит в Ереване Протестующие штурмом взяли здание парламента Армении. Они ворвались внутрь и начали громить все на своем пути.

Люди угрожают, что отправятся в правительственной резиденции премьера Пашиняна.

Часть из них желает остаться перед зданием правительства. Смотрите видео онлайн-трансляции протестов в Ереване:​ Разъяренные армяне в здании парламента: смотрите видео​ Что известно о подписанном соглашении между РФ, Арменией и Азербайджаном Премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером 10 ноября подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Сам Пашинян заявил, что "принял очень трудное решение". Вскоре появился текст документа о прекращении войны в Карабахе: Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях. Значительная часть отвоеванных Азербайджаном территорий остается за Баку.

Все транспортные узлы в Нагорном Карабахе разблокируются.Кроме того, там разместят российских и турецких миротворцев. С таким заявлением уже выступил президент РФ Путин. Важно! Детали исторического соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе – читайте по ссылке.