В свежем выпуске "Резонанс" за 14 декабря – в Мариуполе мужчина захватил трех заложников в отделении банка. Пленниками злоумышленника стали работники финансового учреждения. Возле села Золотая Слобода на Тернопольщине упал на поле одномоторный пассажирский самолет АН-2. Впрочем, на момент трагедии в салоне, рассчитанном на 11 пассажиров, был только 1 человек.

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В Одесской области мужчина предложил другу стать крестным отцом своего ребенка. Но при обсуждении подробностей церковного ритуала зарезал его ножом. В участке задержанный сказал, что набросился на товарища, потому что тот якобы назвал его плохим семьянином.

На Львовщине в полицию позвонил мужчина и подтвердил, что выпил слишком много алкоголя, убил знакомого, а тело спрятал под мостом в деревне. Правоохранители нашли "убитого" живым у себя дома.

На Киевщине патрульные остановили автомобиль, после общения обнаружили, что водитель – нетрезвый. После этого на место происшествия приехали еще 3 авто, водители которых набросились на полицейских и начали убегать. Один из мужчин начал перестрелку. Чтобы задержать водителей, пришлось объявить спецоперацию.

В Одесской области женщина приехала на день рождения бывшего мужа. Они вместе поехали на такси за город, но водитель авто свернул с дороги. Женщина выбралась из салона. Таксиста и пассажира, который оказался его родным братом, правоохранители задержали. А бывшего мужа ищут до сих пор.