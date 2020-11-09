Министерство обороны Армении уверяет, что по состоянию на утро 9 ноября войска государства до сих пор продолжают оборонять город Шуши от азербайджанской армии. Со своей стороны Азербайджан еще накануне заявил об освобождении города.

О том, что бои за этот азербайджанский город до сих пор продолжаются, сообщила в 9 утра 9 ноября прессекретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в своем фейсбуке.

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Бои вблизи Шуши продолжаются. Подразделения армии обороны выполняют поставленные перед ними задачи, лишая противника инициативности,

– заявила Шушан Степанян.

Она также сообщила, что бои в направлении Шуши – Карин Так продолжались в течение практически всей ночи на 9 ноября. По словам пресс-секретаря, в результате интенсивных боев Азербайджан потерял значительные силы и начал отступать. После этого войска Армении заняли более выгодные позиции

Что об этом говорили в Азербайджане

Власти Азербайджана еще 8 ноября объявили об освобождении города Шуши от армии Армении. Президент Ильхам Алиев сразу же заявил, что это один из самых счастливых дней в его жизни.

По случаю освобождения города Азербайджан уже даже начал получать поздравления. В частности Алиева поздравил главный союзник – президент Турции Реджеп Эрдоган.

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