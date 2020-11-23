Советник Ермака Подоляк работал с Шарием: считает ли представитель ОПУ его пропагандистом
Советник Ермака Михаил Подоляк утверждает, что не имеет никаких отношений с пророссийским журналистом Анатолием Шарием. Хотя подтвердил, что в свое время они вместе работали.
Комментарий Подоляка о работе с Шарием
Как отметил советник руководителя ОПУ, он был редактором на сайте "Обозреватель", а Шарий – журналистом. Об этом он сказал в комментарии изданию "Бабель".
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"У меня нет с ним ни конфликта, ни дружеских отношений. Я ко всем всегда отношусь нейтрально", – отметил Подоляк.
Также он ответил на вопрос, почему сайт Шария аккредитовали на последнюю пресс-конференцию президента Зеленского, а многие другие СМИ – нет.
Я не занимался аккредитацией на пресс-конференцию и не мог влиять на список допущенных туда СМИ. Также я знаю о личных конфликтах некоторых сотрудников Офиса президента с журналистами и считаю, что это недопустимо. И последнее, журналистика и пропаганда – две большие разницы,
– отметил советник руководителя ОПУ.
В завершение Подоляк подчеркнул, что в Шария – собственно больше пропаганды, чем журналистики.
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Что известно об Анатолии Шарие
- Это довольно популярный в ютьюбе блогер и бывший журналист. Он – родом из Киева.
- Шарий часто негативно говорит об Украине, а особенно о Майдане и украинских военных. Почти все его рассуждения походят на месседжи, которые распространяют российские пропагандисты.
- Также он резко критикует украинскую власть, часто придумывая и искажая информацию.
- Поэтому его называют "кремлевским проектом – блогером, которого используют российские хозяева".
- Против Шария в Украине открыли 2 дела, по которым он и бежал из страны еще в 2012 году.
- Больше о скандалах с участием Шария читайте в нашем материале.
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