Полицейские в 2020 году получили гораздо больше сообщений и заявлений о фактах домашнего насилия, чем в 2019 году. Их количество выросло более чем на половину.

Такие цифры привела заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко на пресс-брифинге в Укринформе. Он был посвящен проведению Всеукраинской информационной кампании "16 дней против насилия".

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По ее словам, в 2020 году правоохранители:

получили на 54% больше заявлений и сообщений о фактах домашнего насилия;

составили на 27% больше протоколов об административном правонарушении;

вынесли в 5 раз больше срочных запрещенных предписаний;

взяли на учет на 22% больше обидчиков.

Она также рассказала, что подразделения МВФ постоянно учатся, а такая статистика свидетельствует об изменениях подходов в борьбе с домашним насилием. Кроме этого, это показывает, что общество готово открыто говорить на эту тему.

В чем причина

Карантин, вызванный пандемией COVID-19 еще больше обнажил проблему домашнего насилия. И в таких условиях Министерство внутренних дел несколько пересмотрело подходы к предотвращению и противодействию этому явлению,

– отметила Павличенко.

Она также добавила, что увеличили количество специализированных мобильных групп реагирования на случаи домашнего насилия. Сегодня их 54 по всей стране. При этом, к реагированию на случаи домашнего насилия привлекаются и другие подразделения.

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