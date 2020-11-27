Заявлений о насилии стало больше на 54%: причина
Полицейские в 2020 году получили гораздо больше сообщений и заявлений о фактах домашнего насилия, чем в 2019 году. Их количество выросло более чем на половину.
Такие цифры привела заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко на пресс-брифинге в Укринформе. Он был посвящен проведению Всеукраинской информационной кампании "16 дней против насилия".
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По ее словам, в 2020 году правоохранители:
- получили на 54% больше заявлений и сообщений о фактах домашнего насилия;
- составили на 27% больше протоколов об административном правонарушении;
- вынесли в 5 раз больше срочных запрещенных предписаний;
- взяли на учет на 22% больше обидчиков.
Она также рассказала, что подразделения МВФ постоянно учатся, а такая статистика свидетельствует об изменениях подходов в борьбе с домашним насилием. Кроме этого, это показывает, что общество готово открыто говорить на эту тему.
В чем причина
Карантин, вызванный пандемией COVID-19 еще больше обнажил проблему домашнего насилия. И в таких условиях Министерство внутренних дел несколько пересмотрело подходы к предотвращению и противодействию этому явлению,
– отметила Павличенко.
Она также добавила, что увеличили количество специализированных мобильных групп реагирования на случаи домашнего насилия. Сегодня их 54 по всей стране. При этом, к реагированию на случаи домашнего насилия привлекаются и другие подразделения.
Внимание! Куда обращаться за помощью, если стали жертвой насилия
- Национальная полиция Украины – 102.
- Правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме) – 1547.
- Национальная горячая линия по противодействию домашнему насилию – 0 800 500 335 – бесплатный номер для стационарного телефона, 116 123 – бесплатно с мобильного.
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