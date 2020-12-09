В тактике украинской делегации в ТКГ происходят изменения. В частности, высказывания ее главы Леонида Кравчука стали более решительными, чем раньше.

В действиях украинской делегации в ТКГ изменения неизбежны. Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире 24 канала.

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Как заявил Гармаш, то, что теперь говорит Кравчук по сравнению с его заявлениями, когда он только стал членом делегации, являются двумя различными уровнями восприятия конфликта и ведения переговоров.

Гармаш отметил, что изменения обусловлены психологическим прогрессом членов украинской делегации и представителей Офиса Президента.

Теперь Зеленский уже не думает, что достаточно просто перестать стрелять. У него сформировалась реалистичная картина действий, которые происходят на Донбассе,

– отметил участник делегации.

Он отметил, что теперь переговоры в ТКГ показівают хорошую динамику. Впрочем, Гармаш подчеркнул, что Украина и Россия – "разные по весу" участники переговоров. По его мнению, украинское государство пока является слабой стороной в двусторонних переговорах, которые происходят в ТКГ.

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Донбасс не повторит сценарий Приднестровья

По мнению Гармаша, вероятность того, что Украина воссоздает сценарий Приднестровья – нереалистичен, ведь на востоке Украины – 3 миллиона населения.

"Мы не давали согласие на легализацию такого пророссийского анклава, и, надеюсь, никогда и не дадим. Общество не позволит это сделать", – заявил он.

Гармаш отметил, что среди украинской делегации нет тех, кто бы мог продвигать такой сценарий.

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Миротворцы в Донбассе

По мнению участника делегации, Украина теперь стоит вести диалог как с Россией, так и с международными партнерами. Он также отметил, что идею о необходимости привлечения миротворцев для урегулирования конфликта в Трехсторонний контактной группе не обсуждают.

Причиной является то, что ТКГ работает на основе Минских договоренностей, а там сведений о миротворцев нет. В то же время идею об этом могут обсуждать только на высоком политическом уровне.