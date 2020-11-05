В ОБСЕ обнародовали предварительные выводы наблюдателей за ходом президентских выборов в США 2020 года. Отметили рекордное количество судебных исков, много попыток подорвать общественное доверие к демократии и определенную непрозрачность финансирования избирательных кампаний.

О предварительных выводах наблюдателей за выборами в США 2020 года идет речь в заявлении ОБСЕ , опубликованном 4 ноября. Также свое мнение высказал во время пресс-конференции руководитель краткосрочной миссии ОБСЕ Майкл Георг Линк, как пишет "РБК-Украина".

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В целом об избирательном процессе

Процесс голосования в США сопровождала правовая неопределенность и попытки политиков подорвать общественное доверие к демократии и выборам. Тем не менее выборы президента США были конкурентными.

В ОБСЕ также выразили сомнения в прозрачности финансирования избирательных кампаний.

О судебных исках

В США зафиксировали беспрецедентное количество судебных исков из-за выборов, а именно: более 400 в 44 штатах. Как говорят в ОБСЕ, такого с выборами в истории США раньше не бывало. Длительные судебные процессы также запутывали избирателей.

В то же время в ОБСЕ считают, что процесс обжалования процедуры проведения выборов в США начался слишком поздно.

О возможных фальсификациях

В ОБСЕ говорят, что американские выборы были очень политически поляризованы, чему немало поспособствовали безосновательные заявления о систематических фальсификации голосования.

В частности, речь идет о заявлениях действующего президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Тот постоянно говорил о массовых нарушениях, хотя на самом деле оснований для таких слов не было.

Безосновательные утверждения о систематических нарушениях, в частности действующего президента, в том числе и в ночь выборов, подрывают доверие общественности к демократическим институтам,

– утверждает представитель ОБСЕ Майкл Георг Линк.

Напомним, Трампу не понравились результаты в Мичигане, Висконсине и ряде других штатов. В команде республиканцев уже заявили, что обратились в суд с требованием остановить подсчет голосов.

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Заметим, по официальным данным на избирательных участках в США работают 50 наблюдателей ОБСЕ и 50 наблюдателей Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Они рассказывают о своих предварительных выводах, но окончательные опубликуют только в начале 2021 года.