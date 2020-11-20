Скандальные заявления экс-министра финансов Игоря Уманского о коррупции в "Укравтодоре" и неэффективном использовании фонда по противодействию covid-19 на минувшей неделе произвели в информационном пространстве эффект разорвавшейся бомбы.

На фоне нарастающего количества выявленных случаев заболеваний коронавирусом СМИ с удовольствием подхватили "новости" с громкими цифрами сумм, которые якобы можно было бы направить на потребности Министерства здравоохранения, а не "закатывать в асфальт".

Однако, по мнению ряда экспертов, за такими заявлениями может стоять большая политика и амбиции как самого Уманского, так и его "покровителей" в стане политических оппонентов нынешней власти. В частности, одним из первых такую версию высказал первый вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, экономический эксперт Юрий Атаманюк. Мы расспросили его о подробнее об этой точке зрения.

– Почему Уманский сделал такое заявление только сейчас, через 9 месяцев пребывания на позиции советника главы Офиса Президента Андрея Ермака?

– Это главный вопрос, от ответа на который экс-министр финансов уходит. Если человека не устраивает коррупция, и при этом его советов не слышат, он должен был громко хлопнуть дверью и выйти к СМИ еще летом. Но не сделал этого. Моя версия – либо сам Уманский, либо люди, которые стоят у него за спиной – ждали завершения избирательной кампании, как некой отправной точки для начала нового политического цикла. Когда голоса уже посчитаны, примерно понятны расклады по балансу доверия/недоверия президенту, правительство принимает уже не мотивированные выборами решения – можно стартовать с критикой и раскачивать лодку.

Посмотрим на информационный фон. Разве не говорили политологи, технологи, активисты, что дороги – это предвыборный пиар Зеленского, он ездит перерезать ленточки и презентовать кандидатов в регионах? Но этот мессидж почему-то не находит отклика. Затем тот же Уманский несколько раз на небольших ток-шоу говорит о "ковидном" фонде – тема не "взлетает". И только когда он пишет пост – по классике, вечером в пятницу – на выходных он мгновенно разносится в СМИ, затем выходит большое интервью, брифинг – все как снежный ком. Такие вещи не происходят просто так.

– Кто может стоять за Уманским и каковы его амбиции или амбиции людей, которые его направляют?

– Ключевая версия – здесь не обошлось без Юлии Тимошенко, у которой Уманский работал и. о. министра финансов в так называемую "эпоху тамифлю". Если помните, ситуация была очень похожа на сегодняшнюю – птичий грипп, многие даже носили маски. И Юлия Владимировна среди ночи встречает самолеты с волшебным препаратом. Так вот, тогда Уманский придумал в 2009 кризисном году для Тимошенко так называемый стабилизационный фонд. Если говорить просто – ручной фонд премьера. Можно было выдавать деньги кому угодно без согласования с парламентом. Основные выплаты ушли шахтерам – на предвыборные доплаты и на поддержку угольных олигархов. Я думаю, что тогда у премьера и окружения были все возможности озолотиться на этой коррупционной схеме. Хотя конечно же, никаких реальных уголовных дел не было.

– У Порошенко он работал советником в 2016 – 2019 годах, а до этого был замминистра финансов в правительстве Яценюка. Вероятно, они тоже знакомы не шапочно. Каналы Порошенко сейчас активно раскручивают дорожную тему.

– "Европейская солидарность" в этом случае просто "ловит хайп", то есть у них задача говорить "все, что Зеленский – это плохо". Уманский дал хороший повод – почему бы не попиариться. Не думаю, что они серьезно координируют действия, это ситуативная поддержка из серии "гуртом і батька легше бити". Тимошенко я думаю не против дополнительной медиа-раскрутки.

– Уманский не просто так появился на посту министра финансов. Что известно о его появлении в окружении Зеленского?

– Есть четкая информация о том, что летом 2019 года его привели в кабинет Президента по звонку от представителей Демократической партии США. Считается, что его кандидатура рассматривалась сразу после парламентских выборов на пост главы правительства, и в СМИ даже выходило несколько материалов с подзаголовком "претендент на должность премьера Уманский". Но по моей информации он не претендовал больше, чем на Минфин. Вопрос поставили на паузу, то ли из-за того, что не хотели снимать Оксану Маркарову, то ли по какой-то другой причине. Дождался до марта.

– В этот раз Уманский тоже придумал "ковидный" фонд, он не устает повторять на эфирах, что именно он является автором.

– Но нужно обязательно напомнить, что когда он пришел министром финансов в правительство Шмыгаля в этот раз, то сразу предложил разогнать дефицит бюджета, и создать неконтролируемый механизм распределения денег на 120 млрд грн. Чтобы было понятно, там тоже не был предусмотрен парламентский контроль, а основные статьи расходов были социальные выплаты. Сейчас, конечно, можно рассказывать, что много денег собирались потратить на медицину, но по сути это уже очковтирательство. Депутаты сразу поняли, что их "разводят" и зарубили такой спецфонд на первом же заседании бюджетного комитета. В результате сумма сократилась со 120 до 66 млрд грн, то есть вдвое.

И тут же надо вспомнить, что единственным, кто протестовал против сокращения финансирования была, если не ошибаюсь, фракция "Батькивщина". Которая, по всей видимости, уже разделила шкуру неубитого медведя через своего "засланного казачка" и собиралась получать бонусы от такой удачной спецоперации. Еще одна тема, которую подхватила "Батькивщина" послед отставки Уманского – это спецкомиссия по расследованию злоупотреблений на таможне и в налоговой.

– Вроде бы как необходимость уволить Нефьодова и Верланова, с которой не согласился Шмыгаль – и стала основной официальной причиной отставки Уманского с поста министра?

– Да, это так. Но как мы знаем, впоследствии эти двое все равно были уволены. По сути, первые заявления Уманского после отставки – о многомиллиардных скрутках на таможне и в налоговой – тоже были попыткой политического давления на власть. В результате которой экс-министра, по всей видимости, и взяли "на работу" в Офис Президента. После этого ему резко все стало нравиться, никаких скруток, никаких схем он не замечал. Аж до ноября.

– А настоящая причина увольнения?

– В окружении премьера ходило несколько версий. Первая – что министр мог потребовать включить его в схему выделения средств на дороги. Если помните, в марте одним из ключевых вопросов было не останавливать начатое дорожное строительство – об этом лично Зеленский заявлял. Уманский якобы пошел ему наперекор и внес предложение порезать дороги на 10 – 20 млрд грн. Возможно даже намекая, что хочет взамен. Официально говорилось о том, что нечего тратить деньги на экономику – нужно поддержать социалку. Это при том, что все мировые исследования показывают: в кризис государственные инвестиции держат страну на плаву. А тем более речь идет об инфраструктуре, которая будет служить годами.

Никто не отреагировал так, как рассчитывал Уманский, финансирование дорог вернули. Потому он пошел критиковать таможню и налоговую – наверное потому, что там тоже не нашлось места для его идей.

– По-вашему это правильно – направлять деньги "ковидного" фонда на дороги?

– Давайте начнем с того, а правильно ли – не использовать на здравоохранение деньги, которые были на эти цели выделены? Сегодня у нас есть 20 млрд грн, которые МОЗ не потратил на аппараты ИВЛ, на маски, на оборудование коек с кислородом. В стране катастрофа с подготовкой к взрывному росту заболеваемости – а у нас деньги лежат практически на депозите. Это ведь средства, которые не зависят от налоговых поступлений, "защищенные" статьи, бери – пользуйся. Но вот такое у нас качество управления – потратили всего треть от положенного.

Если бы Минздрав прямо полностью израсходовал положенные деньги – и ему не хватило, тогда да, можно было бы говорить, что финансирование дорог можно отложить. Но в нашей ситуации – не тратить на медицину, да еще и охлаждать экономику – это не выход.

Экспертам известны тайные желания левацки настроенного крыла правительства и Офиса Президента – разбрасывать деньги с вертолета, то есть печатать и раздавать в виде различных доплат. Но давайте смотреть объективно: кроме разгона бешенной инфляции и временного, подчеркну – временного увеличения продаж в розничных сетях и росту потребительского импорта – это ни к чему хорошему не приведет.

Дороги – это мультипликатор ВВП сразу в 5 – 6 раз за счет смежных отраслей, плюс 60% возвращается в бюджет в виде налогов. Нужно ли было называть фонд "ковидным"? Полное название – "для борьбы с covid и его последствиями". Вот считайте, что стимулирование экономики – это борьба с последствиями. Действительно, в стране не хватает аппаратов ИВЛ, средств защиты, койкомест. Но вопрос тут не к Укравтодору, которому спустил эти деньги Кабмин. Которому – в свою очередь – разрешила так делать Верховная рада. Вопрос к МОЗу, который не может использовать даже те средства, которые ему были выписаны.

– По одной из версий, Уманский пытается прикрыть будущую отставку Степанова?

– Возможно, это одна из попутных целей его заявлений, но не главная.

– Какие политические амбиции могут быть у Уманского сейчас?

– Премьерские амбиции снова взыграли. Сегодня Уманский, как утверждают некоторые источники, пользуется поддержкой не только оппозиции, но и новых "друзей" президента – команды так называемых антикоррупционеров-реформаторов и их покровителей на западе. Или как минимум ему рисуют такую картинку для пущей уверенности. Впрочем, вполне возможно, что это была всего лишь фантазия человека, от которой он до сих пор не может избавиться.

– Тот факт, что сейчас его может продвигать Тимошенко, и что это широко освещается в СМИ – о чем это свидетельствует?

– Безусловно, это четкий сигнал о желании Тимошенко и ее политических партнеров вернуться в большую игру, в большую политику. Бессмысленно отрицать, что доверие к власти падает, неумелые шаги в борьбе с коронавирусом, недостаточная коммуникация реформ, пробуксовывание с судебной реформой – слишком много в последнее время накопилось негатива, и команды оппонентов бьют по больным точкам. Сейчас для власти это холодный душ. Но это и возможность собраться с силами и продемонстрировать решительность. Иначе можно очень быстро скатиться на политическую свалку истории.