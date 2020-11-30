Депутаты на Закарпатье после присяги якобы спели гимн Венгрии: детали вероятного скандала
В Сети распространили видео, на котором якобы депутаты Сюртовской ОТО на Закарпатье после принятия присяги, вместо украинского, исполнили гимн Венгрии. На это уже отреагировал нардеп от "Слуги народа» Александр Качура. В частности, он направил депутатское обращение в СБУ.
Подробнее о скандальном ролике
События в нем якобы случились в День достоинства и свободы Украины. Эту дату ежегодно отмечают 21 ноября. Однако огласку эти кадры получили только сейчас. В частности, о них написало и их опубликовало сообщество "Закарпаття ТОП".
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Скандал на Закарпатье: в Сюртовской ОТО глава с депутатами после присяги пели венгерский гимн. О "подвигах" этого одиозного экс-главы Сюртовского сельского совета уже писали в СМИ. К сожалению, правохранительные органы скромно молчат,
– говорится в их посте.
Заметим, что на обнародованном видео действительно слышно, как люди поют, вероятно, на венгерском языке. Об этом в ролике на украинском говорит и женщина. Сама же мелодия напоминает венгерский гимн, однако утверждать на 100%, что это именно он, нельзя.
На Закарпатье депутаты якобы спели гимн Венгрии: смотрите видео
Между тем, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура отправил депутское обращение и попросил СБУ проверить вышеупомянутый ролик.
Как звучит гимн Венгрии: видео
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Скандалы между Венгрией и Украиной, которые произошли в последнее время
- 25 октября, в день местных выборов в Украине, глава МИД Венгрии Сийярто официально призвал украинских венгров голосовать за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья", а также за мэра Берегова, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.
- В МИД Украины заявили о "прямом вмешательстве" Будапешта в украинский избирательный процесс.
- 26 октября послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста. Кроме этого, Украина запретила въезд двоим чиновникам из Венгрии.
- Венгрия возмутилась реакцией Украины, а Сийярто даже сказал, что Киев может забыть о поддержке Будапешта.
- Кроме того, в 2018 году в сеть попало видео, где жители закарпатского Берегова получают гражданство и присягают на верность Венгрии. Сийярто заявлял, что выдача венгерских паспортов не противоречит законам Украины.
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