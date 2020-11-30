В Сети распространили видео, на котором якобы депутаты Сюртовской ОТО на Закарпатье после принятия присяги, вместо украинского, исполнили гимн Венгрии. На это уже отреагировал нардеп от "Слуги народа» Александр Качура. В частности, он направил депутатское обращение в СБУ.

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События в нем якобы случились в День достоинства и свободы Украины. Эту дату ежегодно отмечают 21 ноября. Однако огласку эти кадры получили только сейчас. В частности, о них написало и их опубликовало сообщество "Закарпаття ТОП".

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Скандал на Закарпатье: в Сюртовской ОТО глава с депутатами после присяги пели венгерский гимн. О "подвигах" этого одиозного экс-главы Сюртовского сельского совета уже писали в СМИ. К сожалению, правохранительные органы скромно молчат,

– говорится в их посте.

Заметим, что на обнародованном видео действительно слышно, как люди поют, вероятно, на венгерском языке. Об этом в ролике на украинском говорит и женщина. Сама же мелодия напоминает венгерский гимн, однако утверждать на 100%, что это именно он, нельзя.

На Закарпатье депутаты якобы спели гимн Венгрии: смотрите видео

Между тем, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура отправил депутское обращение и попросил СБУ проверить вышеупомянутый ролик.

Как звучит гимн Венгрии: видео

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