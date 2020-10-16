На Закарпатье на дорогу нанесли уникальную разметку: курьезное видео
На дорогу между селами Мужиево и Кидеш, что в Закарпатской области, нанесли интересную разметку – несколько рядов полос, которые переплетаются. К счастью, эта дорога тупиковая и ее не используют.
В Берегово, что на Закарпатье, 15 октября наносили разметку на дороги. Однако сначала решили потестировать новую технику. Об этом в телеграмме сообщил журналист Виталий Глагола.
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Поэтому по дороге между селами Мужиево и Кидеш по правилам ехать уже не удастся. Ведь разметка на ней вызывает недоумение – там несколько рядов полос, которые еще и переплетаются.
К счастью, водители ее не используют, потому что она заброшенная и тупиковая. Однако теперь с качественной пластиковой разметкой.
Дорога не находится ни на одном балансе, поэтому она служит полигоном.
Как выглядит новая разметка на дороге Закарпатья: смотрите видео
Дорога между населенными пунктами Мужиево и Кидеш: карта