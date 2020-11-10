На Закарпатье на границе с Венгрией умер военный: слышали выстрел
На Закарпатье 9 ноября во время службы на украинско-венгерской границе умер пограничник. Сослуживец услышал выстрел и впоследствии нашел его с огнестрельным ранением.
Погибшему было всего 23 года. На место службы он прибыл недавно – в начале ноября. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
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У погибшего было штатное оружие, но пока не известно что произошло – самоубийство или на пограничника кто-то напал.
В пресс-службе Госпогранслужбы сказали, что это произошло во время дежурства вечером 9 ноября.
Парень служил в отделе пограничной службы "Соломоново" Чопского отряда.
Прибывшие на место происшествия Медики лишь констатировали смерть. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели военнослужащего.
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