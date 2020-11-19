Опрос общественного мнения не выявил поддержки федералистских или сепаратистских движений на Закарпатье. За федерализацию выступают примерно 3% жителей, а сепаратизм в регионе поддерживают меньше, чем 1% людей.

Социологи опросили 1 000 респондентов, в том числе 500 респондентов по репрезентативной выборке в Закарпатской области и 500 респондентов из числа национальных меньшинств. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели в фонде "Демократические инициативы" 24 августа – 6 сентября 2020 года.

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Среди национальных меньшинств также не обнаружили поддержки сепаратизма или федерализации, где соответствующие идеи поддерживают лишь 2% и 5% опрошенных. Социологи отметили, что соответствующие показатели фактически не изменились со времени предыдущего опроса.

Расширение полномочий в регионе

В целом 51% жителей Закарпатья видят свой регион в составе унитарной Украины с соответствующими полномочиями местных советов и общин. За расширение полномочий в сфере распределения и направления бюджетных средств и местных доходов – выступают 38% опрошенных.

В то же время лишь 16% среди опрошенных представителей национальных меньшинств считают, что Закарпатье должно быть в составе унитарной Украины с нынешними полномочиями, а 46% – хотят соответствующего расширения. Затруднились ответить на вопрос о статусе региона – 31% респондентов.

Справка. Максимально случайная погрешность опроса (без учета дополнительной выборки национальных меньшинств и без учета дизайн-эффекта) не превышает 4,4% с вероятностью 0,95.